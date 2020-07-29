Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, YHT sefer sayıları artırılarak, 3 binin üzerinde ilave yolcu kapasitesi sunulacak.

Söz konusu ek YHT seferleri, 30 Temmuz-3 Ağustos’ta Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında gerçekleştirilecek. Ek sefer konulan YHT’ler, Ankara’dan saat 09.00’da İstanbul’dan ise saat 16.45’te hareket edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek ek YHT’lerle birlikte, yolcu kapasitesi önemli ölçüde artacak.

“Marmaray” ve “Başkentray” bayramda ücretsiz olacak *

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Kurban Bayramı’nda TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde kent içi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak.

Karar kapsamında, perşembe gününü cuma gününe bağlayan 31 Temmuz saat 00.00’dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00’e kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.