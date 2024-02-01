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YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? YKS başvurusu son gün ne zaman?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. Peki YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? YKS başvurusu son gün ne zaman?

01 Şubat 2024 | 10:58
Son Güncellenme: 01 Şubat 2024 | 11:09
YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? YKS başvurusu son gün ne zaman?

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci için YKS başvuru süreci başladı. YKS başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile belli olacak. Peki YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? YKS başvurusu son gün ne zaman? 

YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? 

Bugün başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi Günü...

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran pazar Günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

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