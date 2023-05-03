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  • Yolcu360, yurt dışı araç kiralamada %40 net indirim fırsatı sunuyor

Yolcu360, yurt dışı araç kiralamada %40 net indirim fırsatı sunuyor

Türkiye'nin en büyük araç kiralama platformu Yolcu360, misafirlerine yurt dışında da “araç kiralamak kolaymış” dedirtecek.

03 Mayıs 2023 | 13:48
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Yolcu360, yurt dışı araç kiralamada %40 net indirim fırsatı sunuyor

Türkiye'nin en büyük araç kiralama platformu Yolcu360, misafirlerine yurt dışında da “araç kiralamak kolaymış” dedirtecek.  1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yurt dışındaki tam 180 ülkede geçerli olacak %40 net indirim fırsatı, yurt dışı seyahat planı yapan misafirlerine yıl boyu faydalanabilecekleri ekonomik bir seçenek sunuyor.

Yolcu360, yurt dışında da misafirlerine en kolay araç kiralama hizmetini sunarak seyahatlerini daha konforlu hale getiriyor. Bu kampanya ile birlikte Yolcu360, misafirlerinin bütçelerini düşünerek onlara özel bir fırsat sunuyor.

Kampanya kapsamında, tüm kiralamalarda %100 koşulsuz iptal ve iade imkanı sunuluyor. Ayrıca, Hepsiburada, Trendyol, Kuveytturk Miles&Smiles, Turkcell, Garanti BBVA Miles & Smiles gibi önemli iş ortaklarına özel indirimler uygulanıyor.

Yolcu360, misafirlerinin  ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek için 7/24 ulaşılabilir misafir merkezi hizmeti sunuyor.  Dünyanın her yerindeki misafirlerine anında, Türkçe ve İngilizce olarak destek oluyor. Yurt dışında araç kiralarken yaşanan endişeler de Yolcu360’ın global misafir merkezi desteği ile sorun olmaktan çıkıyor.

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com ve yolcu360.com/blog adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.

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