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Yurt dışı siparişlerinde yeni dönem başladı

Yurt dışından yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışveriş limiti, 150 eurodan 30 euroya indirildi. AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

21 Ağustos 2024 | 09:37
Yurt dışı siparişlerinde yeni dönem başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla, yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değişti.

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Eğer bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.

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Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
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Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
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