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Yurt dışında oy rekoru... 5 seçimi geride bıraktı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden 1 milyon 691 bin 531'i YSK tarafından belirlenen yurt dışı temsilciliklere giderek oy verdi.

10 Mayıs 2023 | 09:33
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Yurt dışında oy rekoru... 5 seçimi geride bıraktı

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'da başlamış, yer yer değişiklik gösterse de 9 Mayıs'a kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 3 milyon 416 bin 98 seçmene belirlenen temsilciliklerde oy kullanma imkanı tanınmıştı.

Sona eren oy verme işlemleri kapsamında, 1 milyon 691 bin 531 seçmen yurt dışı temsilciliklerde sandık başına giderek oy kullandı. Böylece yurt dışında oy kullanılan 6'ncı seçimde, seçmenler, en yüksek katılımı göstermiş oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde ilk kez 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanılmaya başlanmış, bu seçimde 232 bin 795 kişi sandığa gitmişti. 7 Haziran 2015'teki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 931 bin 646, 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 milyon 159 bin 871, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na 1 milyon 325 bin 682, 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 1 milyon 358 bin 584 seçmen katılmıştı.

Ayrıca, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden gümrüklerde oy veren sayısı ise 125 bin 479 olarak gerçekleşti. Yurt dışı seçmenler, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrüklerde oy verebilecek.

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