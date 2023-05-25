ARA
Bist 100
4429,54
0,1%
Bist 100
Dolar/TL
19,9225
0,1111%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3625
-0,1328%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0722
-0,2595%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1256,07
0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yurt dışında oy sayısı ilk turu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

25 Mayıs 2023 | 09:52
0
Yurt dışında oy sayısı ilk turu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Oy sayısı ilk turu geçti

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1256,07 0,3%
  • ALTIN ONS 1961,01 0,18%
  • BIST 100 4429,54 0,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,9225 0,1111%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3625 -0,1328%
  • EURO/USD 1,0722 -0,2595%
  • INGILIZ STERLINI 1,23492 -0,12778%
  • JAPON YENI 139,347 -0,084%
  • KANADA DOLARI 1,35962 0,0103%
  • RUS RUBLESI 80,06 -0,6811%
Günün En Çok Okunanları
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı
Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı
Suudi Arabistan'a ihracatta yüzde 600 artış: En çok satış yapılan 5 sektör
Suudi Arabistan'a ihracatta yüzde 600 artış: En çok satış yapılan 5 sektör
Bahçesine meteor düşen Türk aileye milyonluk teklif!
GERİ
İLERİ
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Netflix, ertelenen şifre paylaşımı kararında ilk adımı attı
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı
Milyoner bir girişimciye göre modası geçmiş 5 kariyer önerisi
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı
Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı
Suudi Arabistan'a ihracatta yüzde 600 artış: En çok satış yapılan 5 sektör
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL