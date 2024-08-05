Yusuf Dikeç Elon Musk'a sordu, yanıt gecikmedi

Şevval İlayda Tarhan ile olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in hiçbir yardımcı ekipman kullanmadığı atışı sırasındaki elinde cebinde pozu dünyada viral olmuştu. Görüntüye kayıtsız alamayan isimlerden biri de Elon Musk'tı ve ünlü milyarderden de çok sayıda paylaşım gelmişti. Yusuf Dikeç, X'te hesap açınca platformdan da bir karşılama mesajı geldi. Bu arada Yusuf Dikeç'in X'teki ilk mesajının 19 milyondan fazla görüntülemeye ulaştığını da ekleyelim. Yusuf Dikeç'in hesabını takip alan isimler arasında platformun sahibi Elon Musk da yer alıyor.

ELON MUSK'LA MESAJLAŞMA

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD — Yusuf Dikec (@yusufdikec) August 4, 2024

Bu kez Yusuf Dikeç ile Elon Musk arasında doğrudan bir mesajlaşma var. Başarılı sporcu Elon Musk'a, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? 😎🇹🇷 Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz? @elonmusk" diye sordu.

ELON MUSK'TAN YANIT VAR

Elon Musk ise "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden biridir" diye cevap verdi.

