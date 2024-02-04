Zuckerberg ne kadar temettü alacak?

Meta, perşembe günü temettü kararını açıkladı ve büyük hissedar Mark Zuckerberg de bu temettüden pay almaya hazırlanıyor. Meta, Mart ayından itibaren A ve B sınıfı adi hisse senetleri için üç ayda bir hisse başına 50 sent nakit temettü dağıtacağını duyurdu Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Meta'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan Zuckerberg Meta'da %13'lük bir paya sahip. Zuckerberg her çeyrekte 175 milyon dolar almaya hazırlanıyor. Temettü Mart ayından itibaren ödenecek.

Habere göre temettü ödemesi Zuckerberg için 2023'te yaklaşık %200 yükselen Meta'nın hisse senedi fiyatındaki artışın yanı sıra yılda 700 milyon dolar anlamına geliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg 142 milyar dolarlık servetiyle halihazırda dünyanın en zengin beşinci kişisi. Şu ana kadar iyi bir 2024 geçiren Zuckerberg'in serveti, Meta hisselerindeki sürekli yükseliş sayesinde %11,2 oranında arttı.