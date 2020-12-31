Türkiye’nin çelik üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ise Almanya’dan sonra ikinci sırada yer aldığına işaret eden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Avrupa Kıtası’nda liderliği yakalamaya çok yakın olduğumuzu biliyoruz” diyor.

Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi olarak üç farklı kıtada, 25 iştirak ve 10 bine yakın çalışanla hizmet veren Tosyalı Holding’in yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı, Ekonomist dergisinin 30’uncu yıl özel sayısı için hem çelik sektörü hem de holding özelinde önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.