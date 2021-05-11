Doğan Holding, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2021 yılının ilk 3 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artırarak 2,8 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding’in 2021 yılının ilk 3 ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,3 artarak 359,9 milyon TL’ye ulaştı.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2021 yılının ilk çeyreğinde konsolide gelirleri 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Doğan Holding’in brüt kârı, 2021 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 artarak 359,9 milyon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 59,3 artarak 244,7 milyon TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 28,8 artarak 320,8 milyon TL’den 413,0 milyon TL’ye yükseldi. Konsolide net nakit yılsonuna göre yüzde 7,8 artış göstererek 2,6 milyar TL olurken; solo net nakit ise yılsonuna göre yüzde 14,4 artışla 3,0 milyar TL oldu.

“Gelir artışının ana nedeni, tüm grup şirketlerinin güçlü ilk çeyrek performansları”

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, holdingin 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, konsolide gelirlerdeki artışın ana nedenlerinin, sanayi ve ticaret segmentindeki tüm grup şirketlerinin güçlü ilk çeyrek performansları, otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinde yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile artan satışlar, finansman ve yatırım şirketlerinin faaliyetlerindeki büyüme ve elektrik üretimi segmentinde santrallerin artan üretimi olduğunu kaydetti.

Göğüş şöyle devam etti:

“Elektrik üretimi segmentinin gelirleri geçen yıla göre yüzde 17,9 artarken, sanayi ve ticaret segmentinin gelirleri ise Çelik Halat, Ditaş ve Sesa’nın güçlü ilk çeyrek performansları ve ihracattaki artışlar ile yüzde 107,5 arttı. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile yüzde 62,1 artarken; internet ve eğlence segmentinin gelirleri de DMC’nin iş ortaklığı olarak yeniden gruplanmasına rağmen reklam gelirleri ve diğer gelirler altında gösterilen Kanal D Romanya’nın uydu ve verici hizmet gelirlerindeki artışa bağlı olarak yüzde 34,6 büyüdü.”

“Etkin süreç yönetimi, maliyet tasarrufu, operasyonel verimlilik artışı”

Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ise Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı’nın (FAVÖK) yüzde 59,3 artışla 244,7 milyon TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret ve internet ve eğlence segmentlerinin FAVÖK rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti. Kârlılıkta 2021 yılının ilk çeyreğinde alınan tedbirler, etkin kriz, süreç yönetimi, maliyet tasarrufları ve operasyonel verimlilik artışı ile geçen yılın ilk çeyreğine göre daha iyi seviyelere gelindiğini belirten Yalınay, Holding’in brüt kârlılığının geçen yıla göre yüzde 43,3 artarak, 251,2 milyon TL’den 359,9 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise yüzde 6,4’den yüzde 8,6’ya yükseldiğinin altını çizdi.

Yalınay, “Aynı zamanda konsolide net nakdimiz yılsonuna göre yüzde 7,8 artış göstererek 2,6 milyar TL olurken; solo net nakit ise yılsonuna göre yüzde 14,4 artışla 3,0 milyar TL oldu” dedi.

2021 ilk çeyrekte Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı

Doğan Holding adına 2021 yılının en önemli gelişmelerinden birinin, grubun yenilenebilir enerji şirketi Galata Wind Enerji A.Ş’nin hisselerinin Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını gerçekleştirmek olduğuna dikkat çeken Çağlar Göğüş de, “Borsa İstanbul’da Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik endekslerine dahil olan Doğan Holding olarak, değerlerimizden ve 62 yıllık köklerimizden güç alarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yaratacağı yenilikçi ve değer odaklı iş fırsatlarını değerlendirerek tüm yatırımlarımızda pozitif etkiye odaklanmaya, bu bakış açısıyla yeni yatırımlar yapmaya, toplum, dünya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.