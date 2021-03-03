Doğan Holding, 2020 yılına ait konsolide finansal verilerini açıkladı. Doğan Holding 2020 yılında toplam 10 milyar 768 milyon TL konsolide gelir elde etti. Tüm dünyada ekonomik büyümeyi baskı altına alan Covid-19 salgınına rağmen yatırımlarını sürdüren Doğan Holding’in yıllık ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2020 yılında yüzde 125 artarak 617 milyon TL’den 1,39 milyar TL’ye yükseldi.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, pandemiye rağmen 2020 yılı boyunca oldukça iyi bir performans sergilediklerini belirterek, “2020 bizim için aynı zamanda bir yatırım yılı oldu. Temmuz ayında SESA Ambalaj’a yatırım yaptık. Finans alanında derinleşmek için, 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası’nı kurduk. Pandemi şartlarına rağmen, Taşpınar Rüzgâr Elektrik Santralimizi devreye aldık. Böylece yenilenebilir enerji alanındaki toplam kurulu gücümüzü 269 MW’a çıkarttık. Hisse performansı açısından çok başarılı bir yıl geçirdik. BIST 100’ün 2020 yılında yüzde 29’luk artışına karşın bizim hissemiz yüzde 71 artış gösterdi. Pazar değerimiz 1 milyar USD’yi aştı.” dedi.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2020 yılında konsolide gelirleri 10,77 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 1,29 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 32 artarak 899 milyon TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2020 yılında 2019’a göre yüzde 125 artarak 617 milyon TL’den 1,39 milyar TL’ye yükseldi.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Doğan Holding’in, 2020’deki tüm olumsuzluklara rağmen belirsizlikleri dikkatle yönettiğini, dengeli bir portföye sahip olduğunu ve bilanço açık pozisyonu olmadığı için yılı pozitif kapatmayı başardığını belirtti. Kârlılıkta 2019 yılına göre daha iyi seviyelere gelindiğini belirten Göğüş, Holding’in faaliyet kârlılığının geçen yıla göre yüzde 18,0 artarak, 1 milyar 32 milyon TL’den 1 milyar 217 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise yüzde 5,1’den yüzde 8,3’e yükseldiğinin altını çizdi.

Göğüş, “Konsolide net nakdimiz yıl sonuna göre yüzde 21,3 artış göstererek 2,4 milyar TL olurken; solo net nakit ise Sesa Ambalaj alımı sonrasında 2,7 milyar TL oldu” dedi.

Ana ortaklığa ait dönem kârı yüzde 125,2 arttı

Holding’in ana ortaklığa ait konsolide dönem kârının 2020 yılında yüzde 125 arttığını, bunda net nakit pozisyonu, başarılı nakit yönetimi ve DMC hisse satışının etkisi olduğunu vurgulayan Çağlar Göğüş sözlerine şöyle devam etti:

“En çok elektrik üretimi, otomotiv, sanayi ve ticaret ve internet ve medya alanlarında büyüdük. Pandemi kaynaklı sıkıntılardan dolayı gayrimenkul sektöründe bazı sıkıntılar yaşanıyor, bunun dışındaki alanlarda karlılıklarımız iyi seviyelerde gerçekleşti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârımızın (FAVÖK) yüzde 29’u elektrik üretimi ve ticaretinden, yüzde 24’ü Aytemiz’den, yüzde 17’si medya-internet-eğlenceden, yüzde 16’sı sanayiden, yüzde 6’sı finansman ve yatırımdan, yüzde 3’ü otomotivden ve yüzde 5’i gayrimenkul yatırımlarından geliyor. Kriz yılı olmasına rağmen, bir önceki yıla göre gayrimenkul sektöründe durma noktasına gelen işler ve akaryakıtta yılın ilk yarısında yaşanan durgunluğun dışında, 2020’de tüm sektörlerde FAVÖK’te önemli artışlar kaydettik. Zira yeniden yapılanma sürecimizin sonrasında şirketlerimizde yaptığımız değer yaratma planları ve Doğan Yatırım Stratejisi çalışmalarımız 2020’de meyvelerini vermeye başladı.”

“Pandemiye rağmen iyi performans sergiledik”

Doğan Holding CEO’su Göğüş, dünya ve ülke ekonomisini etkileyen pandemi sürecinin zorlu koşullarına rağmen 2020 yılı boyunca oldukça iyi bir performans sergilediklerini belirterek, 2020’nin finansal sonuçları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aytemiz pandemiye rağmen yılı, kârlı ve makul bir performans ile tamamladı. Kanal D Romanya, yatırıma ait borçlarını kapadı ve sürdürülebilir değer yaratma planı çerçevesinde ilk kez temettü dağıtacak. Doğan Dış Ticaret, hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Ditaş ve Çelik Halat, teknolojik dönüşüme ve kapasite artırmaya dönük yatırımlarını yapmaya başladı. Hürriyet Emlak teknolojik altyapısını tamamen yeniledi ve birçok operasyonel metriğini iyileştirmeye başladı.

Doğan Egmont, Doğan Burda etkinliklerini farklı iş alanları yaratarak artırdı. Dünyanın en önemli dijital müzik oyuncularından Believe International 2020 yılında DMC’ye ortak oldu. Trend Oto -yeni adıyla Doğan Trend- otomotiv sektöründe hem yeni işlere imza attı hem de portföyüne yeni markaları (Kymco, MG, Silence, Wall charge) dahil etti.

2020 bizim için aynı zamanda bir yatırım yılı oldu. Temmuz ayında SESA Ambalaj’a yatırım yaptık. Finans alanında derinleşmek için, 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası’nı kurduk. Pandemi şartlarına rağmen, Taşpınar Rüzgâr Elektrik Santralimizi devreye aldık. Böylece yenilenebilir enerji alanındaki toplam kurulu gücümüzü 269 MW’a çıkarttık. Hisse performansı açısından çok başarılı bir yıl geçirdik. BIST 100’ün 2020 yılında yüzde 29’luk artışına karşın bizim hissemiz yüzde 71 artış gösterdi. Pazar değerimiz 1 milyar USD’yi aştı.”