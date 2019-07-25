İdaş, küllerinden doğmaya çalışıyor
İdaş, üç yıldır yeniden yapılanma sürecinde.
2015 yılında ürün tedarikçilerinden Salteks Grup tarafından satın alınan şirket, küllerinden yeniden doğuyor.
İnovatif ürünlere yönelen ve bayi ağını genişleten İdaş, bu yıl 120 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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