Kârlı inorganik büyüme hedefimiz var
2019 dokuz ayda, İstanbul Atatürk Havalimanı (İAH) hariç portföyümüzün toplam cirosu 2018’in aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 592 milyon Euro’ya yükseldi. Küresel ayak izimiz 28 ülkede 90 havalimanına ulaştı.
İAH harici FVAÖK yüzde 2 artarak 282 milyon Euro oldu. FVAÖK’ümüzün yüzde 31’ini hizmet şirketlerinden elde ettik. Toplam net kârımız 150 milyon Euro olarak gerçekleşti. Kurdaki oynaklığın azalması nedeniyle devam eden faaliyetlerimizin kâr büyümesi FVAÖK büyümesinin üstünde gerçekleşti.
İAH dışarıda tutulduğunda 2019’un dokuz ayında yıllık bazda yüzde 8 artışla 71,6 milyon yolcuya hizmet verdik. Bunun 45,6 milyonunu dış hatlar, 26 milyonunu iç hatlar yolcuları oluşturdu.
TAV 2.0 ismini verdiğimiz İAH sonrası portföyümüz değer yaratmaya ve büyümeye devam ediyor. Kârlı inorganik büyüme fırsatlarıyla bu portföyü büyütmek için çalışmaya devam ediyoruz. İAH’nın işletim süresinden önce kapanmasından dolayı doğan tazminat hakkımızın tutarının netleşmesi konusunda ise DHMİ ile yaptığımız görüşmeleri yılsonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyoruz.
Sani Şener/TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
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