Konsept mağazalarla ciroyu katlayacak
Türkiye’de iklimlendirme sektörü her geçen yıl büyüyor. Bunda son yıllarda doğalgazın ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşmasının payı büyük.
Bu durum sektörde faaliyet gösteren oyuncuların yeni yatırım planları yapmasının da önünü açıyor.
Bu şirketlerden biri de Beyçelik Holding’in iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren şirketi olan Warmhaus.
Mağazalaşma kararı aldıklarını ve üç yıl içinde doğalgaz kullanılan her ilde konsept mağazalar açacaklarını kaydeden Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, 2020’de 500 milyon TL, 2023’te ise 1 milyar TL ciro hedeflediklerini söylüyor.
1996’da doğalgazın Türkiye’ye yeni geldiği dönemlerde radyatöre ihtiyaç oluşmasıyla Çelikpan adı altında iklimlendirme sektörüne adım atan şirket, 2000’lerin başında radyatör üretimine ve 2016 yılında kombi üretimine başladı.
Warmhaus, bugün Bursa’da bulunan ve toplam üretim alanı 35 bin 500 metrekare olan iki fabrikasında panel radyatör, kombi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üretiyor. Şirket şu anda Türkiye’de 425 satış noktası ve 117 yetkili servis noktası ile faaliyet gösteriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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