Türkiye’de ilk resmi Covid-19 vakasının görülmesinden bu yana tam 1,5 yıl geçti. Tüm dünyayı sarsan, küresel ticarete ağır darbe vuran pandemi döneminden Türkiye iş dünyası da nasibini aldı. Otomotivden perakandeye, gıdadan makineye pek çok sektör pandemi krizinden farklı ölçeklerde etkilendi.

Ekonomist Dergisi olarak, Türkiye’nin 10 dev sektöründe pandemi döneminin bilançosunu çıkardık; sektörlerin yeni dönem hedeflerini mercek altına aldık. Dünyayı tam anlamıyla hazırlıksız yakalayan Covid-19 pandemisi, bugüne kadar ekonomilerin karşılaştığı zorlukların çok ötesinde bir şok dalgası yarattı.

Pandeminin yayılmasına karşı çaresizce kapanan birçok ekonomi için, 2020’de küçülme kaçınılmaz oldu. Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu’na göre; gelişmiş ülkelerin ekonomileri geçen yıl yüzde 5,6, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ise yüzde 2,5 daraldı.

Küresel ekonomi geçen yılı ortalama yüzde 4,3 küçülme ile kapatırken, Türkiye ekonomisi, yüzde 1,8 gibi bir oranla, 2020’yi büyüme ile kapatan nadir ülkelerden biri oldu.

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