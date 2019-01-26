2019’da şirket satışları ne olacak?
Türkiye için 2018 yılının özellikle ikinci yarısı zorlu geçti. Yaşanan dalgalanmalarla birlikte Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyedeki notu düşerken, dış kaynak çekmekte de zorlandık.
Satın alma&birleşmeler tarafına bakıldığında Denizbank, Un-Ro-Ro, Oyak Çimento gibi işlemlerle ancak 13,5 milyar dolarlık hacim yakalanabildi. Yaşanan bu süreçte, şirket değerlemelerinde de kısmı gerilemeler yaşandığı gözleniyor.
E&Y Türkiye, Deoitte, KPMG ve İş Yatırım’ın Ekonomist’e özel çalışmasıyla son bir yılda 23 sektörde değerleme çarpanlarındaki değişimi masaya yatırdık.
2019 yılına yönelik beklentileri ve satın almalarda öne çıkabilecek sektörleri araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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