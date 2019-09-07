Altın Nereye?
Yatırımcının güvenli limanı altın, son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalarda yatırımcının kalkanı oldu.
Hem ons bazındaki yükselişlerden hem de dolar/TL paritesindeki yükselişten olumlu etkilenen altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Peki bundan sonra ne olacak? Altında yükseliş eğilimi sürecek mi?
Yoksa altın fiyatları düşecek mi? Elinde altın olanlar ne yapmalı? Yeni yatırım düşünenler için hala fırsat var mı? Merak edilen tüm bu sorulara yanıt aradık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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