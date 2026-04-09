Dev eğlence şirketi işten çıkarmalarla gündemde: Bin çalışanın işine son verilecek

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden The Walt Disney Company’nin, önümüzdeki haftalarda yaklaşık bin çalışanın işine son vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan The Walt Disney Company, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. 

The Wall Street Journal’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, önümüzdeki haftalarda şirketlerin pazarlama departmanlarında olmak üzere yaklaşık bin çalışanın işine son verilecek.

Şirket ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Söz konusu işten çıkarmaların şirket bünyesinde uzun süredir üzerinde çalışılan bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olduğu da kaydedildi.

Ayrıca, işten çıkarma planlarının, Josh D’Amaro’nun mart ayında şirketin CEO’luk görevini üstlenmesinden önce başladığını belirtti.

Maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor

Disney, 2025 mali yılının sonunda yaklaşık 231 bin çalışanla faaliyet gösteriyordu. Habere göre şirketin yeni pazarlama direktörü Asad Ayaz, "Project Imagine" adı verilen plan doğrultusunda pazarlama birimlerini tek çatı altında toplamayı ve maliyetleri azaltmayı amaçlıyor. Ayaz, ocak ayından bu yana şirket genelinde kurulan yeni pazarlama organizasyonunun başında bulunuyor.

