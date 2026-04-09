Citroën’den Nisan'a özel kampanya: 0 faizli kredi fırsatları var

Citroën, üstün konforlu ve gelişmiş teknolojiye sahip modellerini Nisan ayında da birbirinden özel kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle sunuyor.


Citroën’in hayata konfor ve renk katan otomobilleri, nisan ayındaki finansman kampanyalarıyla, yeni bir binek veya hafif ticari Citroën modeli satın almak isteyen sürücüleri bekliyor. Bu kapsamda; cesur yeni marka tasarımını temsil eden, iddialı bir görünüme sahip yüzde 100 elektrikli Citroën ë-C3’te nisan ayına özel 1.355.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Elektrikli Citroën Modelleri

Citroën’in çevreci ve teknolojik elektrikli araç serisinde Nisan ayına özel fiyatlar ve kredi seçenekleri öne çıkıyor:

Yeni ë-C3: Tamamen elektrikli sürüş keyfi sunan model, 1.355.000 TL’den başlayan özel fiyatlarla sunuluyor.

ë-C3 Aircross: Şık SUV silüetiyle dikkat çeken bu modelde 1.650.000 TL’den başlayan fiyatların yanı sıra, 300.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı bulunuyor.

ë-C5 Aircross Plus (157 kW): Üst segment konfor arayanlar için 500.000 TL’ye 12 ay %0 faizli tüzel kredi imkânı mevcut.

Citroën Ami: Şehir içi mobilitenin favorisi Ami için 270.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Hafif Ticari Araç Kampanyaları

İş dünyası ve kalabalık aileler için tasarlanan hafif ticari modellerde ciddi kredi destekleri sağlanıyor:

Berlingo Serisi

Berlingo Kombi: 1.5 BlueHDI motoruyla öne çıkan modelde 600.000 TL’ye 12 ay %0 faiz veya ticari müşteriler için 1 milyon TL’ye 12 ay %1,45 faiz seçeneği sunuluyor.

Berlingo Van: Modüler tasarımıyla bilinen bu modelde 500.000 TL için 12 ay %0 faiz imkânı var.

Jumpy, Jumper ve Spacetourer

Spacetourer: Geniş aileler ve yolcu taşımacılığı için 1 milyon TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.

Jumpy Van: Şehir içi lojistik için 750.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.

Jumper 3.5T: Yüksek kapasiteli taşıma için 750.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.

Jumper Minibüs (Okul/Personel): Servis taşımacılığına özel 1 milyon TL’ye 6 ay %0 faiz desteği.

Nisan Ayı Kredi Fırsatları

 

Elektrikli Citroën modelleri 1.355.000 TL'den başlayan fiyatlarla

Segmentindeki rekabetçi konumunu daha şık bir SUV silüeti ile pekiştiren ë-C3 Aircross modelinde 300 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Citroën’in pratik, çok yönlü ve şehirli mobilite aracı olan Citroën Ami’de ise nisan ayında 270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor. Yeni  ë-C5 Aircross Plus 157 kW 500 bin TL’ye 12 ay 0 faizli tüzel kredi kullanımıyla sahip olmak mümkün.
