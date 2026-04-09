Citroën’den Nisan'a özel kampanya: 0 faizli kredi fırsatları var

Citroën’in hayata konfor ve renk katan otomobilleri, nisan ayındaki finansman kampanyalarıyla, yeni bir binek veya hafif ticari Citroën modeli satın almak isteyen sürücüleri bekliyor. Bu kapsamda; cesur yeni marka tasarımını temsil eden, iddialı bir görünüme sahip yüzde 100 elektrikli Citroën ë-C3’te nisan ayına özel 1.355.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
1 Elektrikli Citroën Modelleri
Citroën’in çevreci ve teknolojik elektrikli araç serisinde Nisan ayına özel fiyatlar ve kredi seçenekleri öne çıkıyor:
Yeni ë-C3: Tamamen elektrikli sürüş keyfi sunan model, 1.355.000 TL’den başlayan özel fiyatlarla sunuluyor.
ë-C3 Aircross: Şık SUV silüetiyle dikkat çeken bu modelde 1.650.000 TL’den başlayan fiyatların yanı sıra, 300.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı bulunuyor.
ë-C5 Aircross Plus (157 kW): Üst segment konfor arayanlar için 500.000 TL’ye 12 ay %0 faizli tüzel kredi imkânı mevcut.
Citroën Ami: Şehir içi mobilitenin favorisi Ami için 270.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.
2 Hafif Ticari Araç Kampanyaları
İş dünyası ve kalabalık aileler için tasarlanan hafif ticari modellerde ciddi kredi destekleri sağlanıyor:
Berlingo Serisi
Berlingo Kombi: 1.5 BlueHDI motoruyla öne çıkan modelde 600.000 TL’ye 12 ay %0 faiz veya ticari müşteriler için 1 milyon TL’ye 12 ay %1,45 faiz seçeneği sunuluyor.
Berlingo Van: Modüler tasarımıyla bilinen bu modelde 500.000 TL için 12 ay %0 faiz imkânı var.
Jumpy, Jumper ve Spacetourer
Spacetourer: Geniş aileler ve yolcu taşımacılığı için 1 milyon TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.
Jumpy Van: Şehir içi lojistik için 750.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.
Jumper 3.5T: Yüksek kapasiteli taşıma için 750.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.
Jumper Minibüs (Okul/Personel): Servis taşımacılığına özel 1 milyon TL’ye 6 ay %0 faiz desteği.
