Türkiye’nin önde gelen dev holdingleri, iki yıldır hükmünü süren pandeminin bitmesi beklenen 2022’ye temkinli bütçelerle girdi.

Geçen yılın zorlu ekonomik koşullarında kâr odaklı büyümeyi merkeze alan holdingler, bu yıl ise satın alma ve yurtdışı fırsatlara öncelik verecek.

Son birkaç yıldır belirsizlikler nedeniyle yatırımda önemli ölçüde frene basarak sermayelerini korumaya yönelen dev grupların, bu yıl özellikle sürdürebilirlik ve yurtdışı odaklı yeni teknolojilere kaynak ayırması bekleniyor.

Dünyayı ve Türkiye’yi hızla etkisi altına alan Omicron varyantının seyri, pandeminin bu yılın ortalarında biteceğine dair tünelde bir ışık olarak belirse de tedirginlik hala had safhada. İki yıllık zorlu sürecin ardından dünya ve Türkiye ekonomisi ise özel bir dönemden geçiyor.

Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli veya ‘heterodoks’ modelle düşük faiz, yüksek kur seviyesi ve üç haneli enflasyona doğru giden Türkiye ekonomisinde yaşanan belirsiz süreç büyük grupların 2022 planlarına da yansıdı.

Yüksek ciro yerine artık bütün holdingler kâr odaklı büyümeyi merkezine almış durumda. Pandemi sürecinde satın alma ve yatırıma ara vermeyen gruplar ise büyümeyi katlamış görünüyor.

Koç Holding, Doğan, Erdemoğlu, Tosyalı, Akkök, Anadolu, Kale, Yaşar ve Alarko gibi gruplar yeni yatırımlarla gücünü daha da artırmış durumda.

Özellikle iklim krizine karşı yeşil üretim, dijitalleşme ve girişimcilik ekosisteminde yerini alma gayretiyle yatırımlarına yön veren holdinglerin bu yıl satın alma ve yurtdışı fırsatlara odaklandıklarını da söylemek gerekiyor.

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