En Güçlü 50 Kadın CEO - Ekonomist

En Güçlü 50 Kadın CEO
‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su araştırmasının bu yıl sekizincisini gerçekleştirdik.
Yurtdışı atamaları ve iş değişimleri nedeniyle pek çok isim listeden çıktı. Öte yandan CEO’luk koltuğuna getirilen yeni isimler de listemize giriş yaptı.
O isimlerden biri olan Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren listemizin lideri oldu.
İkinci sırada da yeni isimlerden PepsiCo Türkiye CEO’su Ece Aksel yer aldı. MV Holding CEO’su Ebru Dorman ise listemizde üçüncülüğe oturdu.
Araştırmamızın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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