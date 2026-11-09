Elektrik şebekelerinde 80 milyar dolarlık dönüşüm! Hedef enerji ithalatını azaltmak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında açıklamalarda bulunan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümünde kritik rol üstlendiğini belirtti. Erdoğan, sektörün 2040 hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir değişim sürecinden geçtiğini ifade etti.

"Artık elektrik dağıtım şebekelerinde çift yönlü bir akıştan söz ediyoruz"

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik sisteminde 52 milyon tüketicinin ve dağıtım sistemine bağlı yaklaşık 36 bin üretim tesisinin bulunduğunu dile getirerek, kurulu gücün yaklaşık dörtte birinin dağıtım sistemine bağlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kurulu gücünün 2040'ta 280 bin megavatın üzerine çıkmasının öngörüldüğünü belirten Erdoğan, "Bugün 26 bin megavat olan güneş enerjisi santrali kapasitemizin 2040'ta 112 bin megavata ulaşması öngörülüyor. Kurulacak güneş santrallerinin çok önemli bir kısmı da dağıtım şebekesine bağlanacak." dedi.

Erdoğan, elektrik sisteminin değişen yapısına dikkat çekerek, "Artık elektrik dağıtım şebekelerinde tek yönlü bir akıştan değil çift yönlü bir akıştan söz ediyoruz. Bu çift yönlü akışın gerektirdiği altyapıyı, işletme anlayışını ve sistemini kurmamız gerekiyor. Biz bunun adına Dağıtım 2.0 diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda şebekelerin daha akıllı, esnek ve dirençli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Erdoğan, yaklaşık 500 bin olan elektrikli araç sayısının 2040'ta 20 milyona, şarj noktası sayısının da 1,5 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü anlattı.

"İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak"

Erdoğan, Türkiye'nin 35'e 35 hedefinin elektrikleşme vizyonunu desteklediğini vurgulayarak, enerji politikalarında arz odaklı yaklaşımdan talep odaklı yaklaşıma geçişin önemine işaret etti.

Bu hedefin, elektrikleşme vizyonu olarak benimsedikleri yaklaşımı da desteklediğini ifade eden Erdoğan, "Bu hedef, meseleye önceki dönemlerden farklı olarak arz yönlü bakmak yerine talep yönlü bakmayı öne çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, elektrik kullanımının yaygınlaşmasının iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağını belirterek, elektrik enerjisinin kullanıldığı alanların kapsamının ve tüketimin artırılmasının önemini vurguladı.

"2040'a kadar toplam yatırım ihtiyacı 80 milyar dolara ulaşacak"

Dağıtım şebekelerine yapılacak yatırımların enerji bağımsızlığı açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, "Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilmesi, kendi kendine yeterliliğimizi artıracak. Dolayısıyla enerji ithalat faturamızın azalmasına katkı sağlayacak." dedi.

Erdoğan, dağıtım şirketlerinin geçen yıl 2,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirerek, 2026'dan itibaren 5 yıllık dönem için 18,5 milyar dolarlık yatırım yükümlülüğünün üstlenildiğini, 2040'a kadar toplam yatırım ihtiyacının 80 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Bu yatırımlar için uygun finansman koşullarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Erdoğan, yeşil finansman paketlerinde elektrik dağıtım şirketlerinin de yer alması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "COP31'de ortaya çıkacak yeşil finansman imkanlarından şebekelerin daha fazla yararlanmasını sağlayacak bir bakış açısının ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Şebekelerin dönüşümü için akıllı sayaçların yaygınlaştırılması, SCADA sistemleriyle uzaktan izleme ve yönetim imkanlarının geliştirilmesi ve orta gerilim seviyesinde ring şebeke oranının yüzde 100'e çıkarılması gerektiğini belirten Erdoğan, bu çalışmaların planlama ve yatırım takvimi doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı.