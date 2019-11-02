En Zengin 100 Aile
Türkiye’nin en zengin kişi ve ailelerini listelediğimiz ‘En Zengin 100 Araştırması’nın bu yıl 16’ncısını hazırladık.
Geçen yıl ağustos ayında kur kriziyle patlak veren ve makro göstergelerin bozulmasına neden olan ekonomideki dalgalanma, araştırmamızı etkilemeye devam ediyor.
İş hacminde yurtdışı cirosu yüksek şirketlerin patronları ve yıldız sektör turizm tarafında yatırımı olanlar listede daha yukarı çıkmayı sürdürdü.
Yüksek döviz borcu olanlar ise gerilemeye devam etti. Koç Ailesi, Şevket Sabancı ve Ailesi ile Erol Sabancı ve Ailesi, listenin ilk üç sırasındaki yerlerini koruyor.
Bu yıl listeye yeni giren isimler ise Yıldızlar Yatırım Holding’in patronu Fehmi Yıldız, Barut Otelleri’nin sahibi Ahmet Barut ve NG Grubu’nun patronu Nafi Güral oldu.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?