2021 yılında 20 binden fazla girişimcinin dahil olduğu franchise sistemi, girişimciler için fırsat yaratmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen büyümesini sürdüren markalar, Türkiye’nin farklı illerinde yeni franchise şubeler açmayı hedefliyor. Franchise 100 araştırmamıza göre 100 şirket 2022 yılında 3 bin 661 adet franchise şube açmayı planlıyor.

14-27 Kasım 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’de franchise ekosistemi pandemi koşullarına rağmen büyümeye devam etti. 2021 yılında 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşan ekosistemin 2022 yılında 55 milyar dolarlık bir hacme erişmesi bekleniyor. Krizleri fırsata çevirebilen nadir sistemlerden biri olan franchise sisteminin ürettiği istihdam sayısı bugün Türkiye’de 300 binden fazla kişiye ulaştı.

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2021 yılında 20 binden fazla girişimci bu sisteme dahil oldu. Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısı ise 65 bine ulaştı. Ayrıca, şu anda yurtdışında 5 binden fazla mağazası ile 150’ye yakın Türk markası faaliyet gösteriyor. 2022 yılında açılması beklenen bin mağazanın ihracata katkısının da 600 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Her yıl olduğu gibi Ekonomist Dergisi olarak yaptığımız Türkiye’nin en büyük franchise veren 100 şirketi araştırmasında sektörün dinamiklerine ve hedeflerine ışık tutmayı hedefliyoruz. Pandemiye rağmen büyümesini sürdüren markalar, Türkiye’nin farklı illerinde yeni franchise şubeler açmayı hedefliyor. Yaptığımız hesaplamalara göre 100 şirket 2022 yılında 3 bin 661 adet franchise şube açmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK

Önümüzdeki yıllarda ‘sektörün dinamiklerinde ne gibi değişimler olacak?’ sorusu akla geliyor. Dijitalleşmenin hiç olmadığı kadar hız kazandığı pandemi süreci ile birlikte yapay zeka, siber güvenlik gibi tüm teknolojik altyapıların çok daha öne çıkacağı ifade ediliyor.

Değişime adapte olan ve bu yönde ciddi yatırım yapan markaların özellikle daha genç ve dinamik girişimcilere kolaylıkla erişebilecekleri ve öne çıkacakları belirtiliyor. İklim değişikliğinin de artık çok ciddi hissedildiği dünyamızda sürdürülebilir hizmetlere stratejilerinde yer veren markalara rağbetin artacağına da dikkat çekiliyor.

Bunun yanı sıra “Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” her yıl Türk ve dünya markalarını bir araya getiren, yıl içerisinde öne çıkacak konsept ve sektörleri belirleyen önemli bir platform. Fuar, hem Türkiye pazarını hem de franchise vermek isteyen markaları etkin bir şekilde uluslararası girişimcilere tanıtma fırsatı sunuyor.

Bu noktada franchise vermek isteyen markalar, bu tür etkinliklerle çok sayıda yerli yabancı girişimcileri bir arada değerlendirerek, marka değerlerine ve büyüme stratejisine uygun hareket edebilecek girişimciler arasından seçim yapabiliyor.

30 yıldır desteklediği franchising fuarları ile sektörün nabzını tutan ve dünyanın dört bir yanından marka ve yatırımcıları bir araya getiren UFRAD Franchising Derneği, bu yılda 25- 28 Kasım tarihleri arasında Medya Fors organizasyonu ile fuarın kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

FRANCHISE SİSTEMİNİN 10 AVANTAJI

Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğuyor. Franchise veren işletme franchise’a eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlıyor. Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılıyor. Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize ediliyor. Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılıyor Franchisor’ın sürekli olarak yaptığı AR-GE çalışmalarından yararlanılıyor. Kuruluş aşamasında leasing gibi kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün oluyor. Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanıyor. Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor. İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor.

ORTAK GİDER SORUNU

UFRAD Başkanı Mustafa Aydın, Covid 19 salgını ile birlikte her sektör gibi franchise ekosisteminin de yaralar aldığını ancak yurtdışında ucuzlayan kiralar ve vergi indirimleriyle Türk markalarının rotasını Avrupa’ya çevirdiğini belirtiyor.

Bu süreçte yurtdışında büyüyen birçokTürk markası olduğuna dikkat çeken Aydın, şöyle devam ediyor: “Yeniden açılma ile birlikte kira problemleri büyük çoğun-çözüldü ancak bu sefer de yıllardır devam eden ve maalesef markalarımız ve AVM’leri karşı karşıya getiren bir durum tekrar ortaya çıktı.

Önceden de bir sorun olan alışveriş merkezleri ve markalar arasındaki ortak giderlerin şeffaf bir şekilde açıklanmaması konusu. Bu konuyla ilgili olarak Alışveriş Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin birinci bölümündeki 11 ‘inci maddeye dikkat çekmek isterim.

Tabii bu konuda şeffaf bir şekilde giderlerini açıklayan AVM yönetimlerini tenzih etmek gerekir. Ortak giderlerle ilgili açıklama yapmayan AVM’ler ile ilgili konunun Ticaret Bakanlığı’nın gündeminde olduğunu biliyor ve takip ediyoruz, hukuki yaptırımların da bir an önce gerçekleştirilmesini diliyoruz.”

YENİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKACAK BEŞ TREND

Yeme-içme kategorisinde özellikle yurtdışında deneyim merkezli atölye olarak adlandırılan ‘eatertainment’ konseptlerin büyümesi bekleniyor. Pandemide yeme içme sektöründe eve servis yapan markalar öne çıktı. Uzmanlara göre restoranlar için pandemi ve sonrasında eve servis konusunda önemli fırsatlar var. Stok maliyeti daha düşük olan, kâr marjı yüksek ürünlerin yer aldığı markalar öne çıkıyor. Mağazacılık konusunda, dekorasyon maliyeti olmaksızın daha düşük kira seviyesinde kiralanan ve uzun dönemli taahhüt gerektirmeyen ‘pop up’ mağaza konseptinin popülerliğini koruması bekleniyor. Online ticaretin artmasıyla yerel işletmeler öne çıkmaya başladı. E-ticaret sayesinde tüketiciler artık Van’daki bir şarküteriye ya da Ege’de yetişen sebzeye kolayca erişebiliyor. Bu gibi yerel ve butik işlere ilgi artıyor.

EVE SERVİS ÖNE ÇIKTI

Diğer taraftan maliyet baskısı franchise sektörünün önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Cushman & Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, “Pandeminin tüm iş alanlarında olduğu gibi franchise pazarına da etkisi oldu, gelirlerde düşüşlere yol açarken, nakit akışının kesilmesi giderlerde de özellikle kira giderlerinde çözümsüzlüğe yol açtı” diyor.

Marka algısı yüksek, doğru ve güçlü bir yapıya sahip olan franchise’lar pandeminin yarattığı belirsizliklere karşı çözüme yönelik adımlar atarak daha güçlü bir şekilde bu süreci atlatma imkanına sahip oldu.

Önümüzdeki dönemde franchise sistemi ile büyümek isteyen markaların gelişmiş çözümler sunarak, operasyonel düzenlemelerini, dijital ortamdaki satışları da planlayarak, hijyen, sosyal mesafe felsefelerini kapsayacak şekilde ilerlemesi güvenirlikte önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

Pandemi sektörde bir konsolidasyona da sebep oldu. Tuğra Gönden, sistemsiz çalışan zincirlerin pandemi krizinde elendiğine ve mevcut duruma uyum sağlayabilen, tüketici iletişimine önem veren, çözüm üreten zincirlerin daha da büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Pandemide yeme içme sektöründe özellikle eve servis yapan markalar öne çıktı. Uzmanlara göre restoranlar için pandemi ve sonrasında eve servis konusunda önemli fırsatlar var. Yemek girişimleri franchise yerine online yemek servislerine yönelebiliyor, franchise markası yerine yemek servisinin erişim ve pazarlama avantajlarını kullanabiliyor.

Online yemek servis sektörü büyüyor ve rekabet artıyor, girişimler yemek servisinin marka gücü ile reklam, marka ve pazarlama gibi ciddi bariyerleri aşabiliyor. Yemek servislerinin ücretlendirme yapısı sipariş üzerinden komisyon şeklinde olduğundan gelirler ile paralel olarak ilerliyor ve dolayısıyla daha az rahatsız ediyor.

AVM’LER Mİ, CADDELER Mİ?

Pandemiyle kapalı alanların tercih edilmemesi caddelerin öne çıkmasını sağladı. Yoğun yaya trafiği ve artan perakende satışlarla birlikte tüketici ilgisi ana caddelere yöneldi. Gönden, bu nedenle toparlanmanın alışveriş merkezlerine göre caddelerde daha hızlı olacağını söylüyor.

AVM’lerde açık hava alanların artırılması uzun süredir görülen bir eğilimdi. Fakat pandemi süreci ile birlikte hızlandı ve özellikle yeme – içme açısından bu alanlara talep arttı. Fiziken mümkün olduğu çerçevede AVM’ler yenilenerek açık alanlarını artırmaya yöneldi.

Özellikle zemindeki alanların dışarıya cephe açılıp, restoranların genelde üst katlarda olan foodcourt’lardan zemin katlara taşındığını görüyoruz.

ERA REAL ESTATE TÜRKİYE 100 ŞUBEYE ULAŞACAK

Altı kıtada, 39 ülkede, 3 bini aşkın ofis ve 40 bini aşkın danışman ile hizmet veren Era Real Estate, Türkiye’de hedef büyüttü. Şirket, 2021 yılını yüzde 300 büyümeyle kapatmayı planlıyor. Şu anda Türkiye genelinde 30 şube ile hizmet veren Era Real Estate, yıl sonuna kadar 40’a ulaşmayı öngörüyor.

2022 yıl sonu hedefi ise 100 franchise’a ulaşmak. Franchise giriş bedeli 2021 yılı için 50 bin-100 bin TL arasında olan marka, royalty için ise yurtiçinde yüzde 6, yurtdışında yüzde 3 pay alıyor. Yaklaşık bir yıl önce Era Real Estate Türkiye’nin başına geçen 35 yıllık girişimci Alphan Manas, “Önümüzdeki dönemde bağlı olduğumuz Master Türk ile ortak projelerimiz var.

Onun dışında yurtiçinde ofis sayımızı arttıracağız” diyor. Şirket, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla gibi büyükşehirler başta olmak üzere, tüm illerde ana caddelerde büyümeyi hedefliyor. Şirket, pandemi döneminde verdiği eğitimlerle farklılaştı.

Era Real Estate Akademi ile franchise şubeler 30 farklı eğitimden faydalanabiliyor. Era Real Estate Türkiye Ülke Başkanı Alphan Manas, “Girişimciler sürekli eğitim alabiliyor, kendini geliştirebiliyor. Ayrıca Era Real Estate Türkiye’nin sağladığı pek çok önemli destekten yararlanılabiliyor” diyor.

Sabit kur üzerinden başardıkça düşen royalty ödemeleri imkanı var. Pazarlama faaliyeti olarak araç giydirme, kaplama desteği, müzayede.com üyeliği gibi destekler sunuluyor. Bunun yanında, franchise’lar ücretsiz ve sınırsız fizbot üyeliği imkanına kavuşuyor.

OTOMERKEZI.NET

İKİNCİ EL OTODA YENİ PROJELERLE BÜYÜYOR

Otomerkezi.net, ikinci el oto sektöründe kurumsallaşmayı yaymak adına yüzde yüz yerli sermayeyle 2014 yılında kuruldu. Tüketicilerin araç alımı ve satımı, kredi ve finansman, garanti, kasko ve trafik sigortası, mini onarım, car care gibi birçok ihtiyacını tek çatı altında sunabilen kompleks bir yapıya sahip olan şirketin, hali hazırda 30 şubesi var.

2021 yılı sonuna kadar bayii sayısını 40’a çıkarmayı hedefleyen şirketin franchise bedeli bulunduğu lokasyona göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 15 bin dolar civarında. Royalty ücreti ise yıllık 30 bin TL. Otomerkezi.net, pandemi döneminde ikinci el oto sektöründe dijitalleşmeyi ve kurumsallaşmayı yaygınlaştıracak birçok projeyi hayata geçirdi.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Önemli bir yatırım ile hayata geçirdiğimiz Hemen Sat Merkezi ile tüketicilerin araçlarını tek tıkla online sistem üzerinden satabileceği, dijital bir platform ortaya çıkardık.

Yine ikinci el araç pazarında otokredibul.com ile tüketicilere online olarak 30 nokta üzerinden kredi ve finansman

çözümleri üretiyoruz. Yellow Team projemiz ile de eğitimli bir saha takımıyla kurumsallaşmayı tabana yaymayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor.

Markanın hedefinde yurtdışı da var. Karakaş, yurtdışı yatırımlarım doğru yönetmek adına geçtiğimiz ay, profesyonel bir franchise danışmanlık şirketi ile iş birliğine başladıklarını söylüyor.

OSES ÇİĞ KÖFTE

HEM YURTİÇİNDE HEM YURTDIŞINDA BÜYÜYOR

Çiğ köfte denilince akla gelen ilk markalar arasında yer alan Oses Çiğ Köfte, Türkiye’de şu an sekiz farklı ilde üretim tesisi, üç farklı ilde ise dağıtım merkeziyle faaliyet gösteriyor. 2022 yılı içinde üretim tesislerini ve dağıtım merkezlerini artırma planı olan şirket, yurtdışında Avrupa ve Asya ülkeleri dışında diğer kıtalarda da büyümeyi hedefliyor.

Oses Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar, “Ürün gamına, üretimini tamamen Oses’in yaptığı yeni ürünleri eklemeyi planlıyoruz. Bunların dışında hem inovasyon hem reklam planlamalarını hızlı bir şekilde hizmete sunmayı hedefliyoruz” diyor. Hali hazırda bin 300 şubeyle faaliyet gösteren Oses’in 2022 hedefi bin 700 şubeye ulaşmak. Oses,girişimcilerden herhangi bir franchise giriş bedeli talep etmiyor.

Sadece dükkan dekorasyonuyla alakalı ortalama 25 bin TL civarında bir dekorasyon maliyeti var. Bu tutar yatırımcı tarafından dekorasyon firmasına ödeniyor. Şubeler, hizmete sunduğu ürünler üzerinden yüzde 170 kâr marjıyla satış yapıyor. Oses yurtdışında da büyümesine devam ediyor.

Almanya’da bir üretim tesisi olan şirketin, farklı ülkelerde toplamda 35 şubesi mevcut. Avrupa ülkelerine ek olarak; Amerika, Kanada Dubai, Katar, Lübnan, Umman’la görüşen şirket, yurtdışında yıl sonunda 100 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

ALTIN EMLAK

TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYOR

Yaklaşık 23 yıl önce kurulan Altın Emlak, emlak sektöründe istikrarlı bir büyüme stratejisi izliyor. Uzaktan eğitim altyapısı sayesinde güncel gelişmeler, sektörel bilgilendirmeler ve yenilikler konusunda temsilcilerine sürekli katma değer sağlayan şirket, Gold Net adlı CRM altyapısı sayesinde dijital dönüşümü ilk sağlayan şirket olmayı başardı.

Dijital dönüşümünü yüzde 80 oranında tamamlayan ve AR-GE çalışmalarında hedefini gerçekleştiren şirket, yüzde 30 olan büyüme planını henüz üçüncü çeyrekte yakaladı. “Artık bizim için takvim 2022’yi gösteriyor” diyen Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Teknoloji yerinde durmuyor; bizde durmayacağız.

Teknolojik altyapımıza yapacağımız yatırımların yanı sıra marka bilinirliğinde zirveye oynayacağımız bir yıl planlıyoruz. Bunun için şirket olarak gereken tüm adımları planladık, yıl içinde herkes zirve yürüyüşümüzü görecek.” 107 şubesi bulunan Altın Emlak, 2022 sonuna kadar 25 yeni şube açmayı hedefliyor.

Şubeler için aylık ciro hedefi bölgeye göre 100 bin ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Yurtdışında Almanya’da bir temsilciliği bulunan şirket, 2022’de İran, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyümeyi planlıyor.

AUTO KING

YENİ NESİL OTO EKSPERTİZ HİZMETİ BAŞLATACAK

20 yıldan uzun süredir otomotiv sektöründe hizmet veren Auto King, oto ekspertiz sektöründe taleplerin artması, güvenilir ve profesyonel ekspertiz hizmetine ihtiyaç duyulması üzerine 2020 yılında oto ekspertiz hizmeti sunmaya başladı. Şirket, daha hızlı büyümek adına Türkiye genelinde 40’ın üzerinde oto ekspertiz noktası bulunan Code Oto Ekspertiz’i bünyesine kattı.

2021 yılında içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen ikinci el otomobil alış ve satışlarında ciddi bir hareketlilik olması, şirketin oto ekspertiz alanında büyümesini sağladı.

Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, “Auto King Oto Ekspertiz’in 2022 yılı yatırım planlarının başında Türkiye’nin 81 ilinde oto ekspertiz noktalarını tamamlamak ve tüm illerde güvenilir, yetkili ve garantili oto ekspertiz hizmetini tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak geliyor” diyor.

Bununla birlikte şirket, yeni nesil oto ekspertiz ekipmanları ile yeni nesil oto ekspertiz hizmetini başlatmayı hedefliyor. 51 Auto King Oto Ekspertiz noktasıyla hizmet veren şirket, 2022’de bu rakamı 120’ye çıkartmayı hedefliyor. Auto King Oto Ekspertiz, tüm girişimcilere destek vermek amacıyla çalışmalar yapıyor.

Özkök, “Bunların başında KOSGEB ile geri ödemesiz olarak iş yeri açma ve giderlerini kapsayan (kira-personel maaşı gibi) bütçe ile franchise’ların yararlanmasını sağlamak ve bununla ilgili danışmanlık vermek geliyor” diye konuşuyor.

CHEF BÖREK

2022’DE AGRESİF BÜYÜYECEK

Börek restaurant & cafe konseptini hayata geçiren Chef Börek, 2022 yılına agresif büyüme hedefleriyle giriyor. 78 şubeyle hizmet veren şirket, 2022 sonunda 170 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Çoğu firmanın aksine Chef Börek, franchise giriş bedeli ve royalty almıyor.

Şubelerin lokasyon ve giderlere bağlı olarak 60 bin TL ile 150 bin TL aralığında aylık ciro elde etmesi bekleniyor. Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, “2021 yılında birçok ilden talep aldık ve yıl içerisinde yayılmayı hedeflediğimiz her ilde en az bir şube açtık.

Hala şubemiz olmayan illerden yoğun talep alıyoruz” diyor. Şirket, 2022’de 81 ilde Chef Börek markasıyla yer almayı hedefliyor. 81 ilde ilk şubelerimizi açtıktan sonra, tek şube olan illerde de şube sayısını artırmayı planladıklarını söyleyen Kaya, “Bunun yanı sıra franchise giriş ücretimiz olmamasıyla da kendi işini kurmak isteyenlere destek olabiliyoruz.

Bizim farkımız; bakış açımız” diyor. AR-GE departmanına sahip tek börek şirketi olduklarını söyleyen Kaya, inovasyona hiç ara vermeden yatırım yaptıklarını belirtiyor. Chef Börek’in şu anda yurtdışında, hepsi Azerbaycan’da olmak üzere toplam üç adet şubesi var.

Yurtdışında Almanya, Rusya, Ukrayna, Hollanda, Türkmenistan, Azerbaycan (Nahçıvan) ve Kazakistan lokasyonlarında çalışmalara başlayan şirket, önümüzdeki dönemde bu ülkelerde toplamda 20 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

GYMBOREE

AYLIK CİRO HEDEFİ 200 BİN TL

Okul öncesi eğitim konusunda uzmanlaşan Gymboree Eğitim Kurumları 1976’da Amerika’da kuruldu. 0-5 yaşa yönelik anneli eğitim programları ve okul öncesi anaokulu hizmeti sunan şirket, tüm dünyada 700 üzerinde şube ile faaliyet gösteriyor. Türkiye’ye 2006 yılında giren marka, 10 şubeye ulaştı. Şirket sektörde anneli oyun grubu alanında patentli oyun alanı ile büyük fark yarattı.

Şirket, iki haftada bir değişen oyun alanıyla çocukların oyun, sanat, müzik ve İngilizce ile gelişimlerini destekliyor. Gymboree Play Music’in Türkiye Kurucusu Esra Taşar, 2022 yılında İstanbul’da Kemerburgaz ve Zekeriyaköy’ün yanı sıra Sakarya, Niğde ve Mersin’de şube açılışları planlandıklarını söylüyor. Markanın franchise giriş bedeli şehre göre 20 bin -30 bin dolar arasında değişiyor. Royalty ücretini yüzde 8 olarak belirleyen şirketin kâr marjı yüzde 25 civarında.

Şubeler için aylık ciro hedefi yüksek sezonda 150 bin-200 bin TL arasında değişiyor. Franchise verilmesi hedeflenen ilk beş il ise Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Bodrum olarak sıralanıyor. Girişimcilere tüm uygulanan programların eğitiminin verildiğini söyleyen Taşar, pazarlama ve satış desteğinin düzenli olarak sağlandığını belirtiyor. Şirket, pandemi sürecinde royalty konusunda bayilerine önemli destekler verdi. Taşar, desteklere devam ettiklerini söylüyor.

COLDWELL BANKER

YILI EN AZ YÜZDE 50 BÜYÜMEYLE KAPATACAK

Dünyada 54 ülkede, 3 bin 678 franchise şubesi bulunan Coldwell Banker, 2013 yılında Türkiye pazarına girdi. İkitelli’de altı yıl boyunca ofis sahibi/broker olarak gayrimenkul danışmanlık sektöründe bir çok satışa ve kiralamaya aracılık eden Gökhan Taş, Nisan 2013’te Coldwell Banker’ın Türkiye master franchise haklarını aldı. Gökhan Taş, “Ülkemizin dinamik yağısının da katkısı ile sadece beş yıl kadar kısa bir zamanda Coldwell Banker markasının Türkiye ve Kıbrıs’ta gayrimenkul sektöründe oyun kurucular arasına girmesini sağladık” diyor.

Taş, 2018 Kasım itibarıyla global gayrimenkul danışmanlık markalarından biri olan ERA Gayrimenkul’ün Türkiye Kıbrıs master franchise haklarını alan çatı kurum olan REALOGY’nin dünyada ilk defa iki dev markanın yönetimini tek kişiye verdiği ilk kişi oldu. Şirket, yeni bir yapılanma ile hizmetlerini 360 dereceye çeşitlendirdi. Pandemi döneminde bazı aylar royalty almayan şirket, gayrimenkul danışmanı alımıyla ilgili ciddi destek verdi.

Taş, “Teknoloji kullanılarak tanıtımda çok büyük katkılarımız oldu. Bunların karşılığını da görüyoruz” diyor. 2021’e 111 ofisle başlayan şirket, şu an 142’ye ulaştı. Yılın 160 ofisle kapatılması hedefleniyor. Gökhan Taş, yılı yüzde 50 büyümeyle tamamlayacaklarını söylüyor.

2022’de Coldwell Banker Türkiye müşterilerini memnun edecek marketing çalışmalarının altyapılarını tamamlamaya çalışıyor. Coldwell Banker Türkiye müşterilerini Muzayede.com ile buluşturmayı da planladıklarını söyleyen Taş, “Dijitalleşme yatırımlarımızla birlikte 2022’de Coldwell Banker müşterileri hem gayrimenkullerini daha hızlı ve pratik alıp satabilecek hem de müzayede.com’a kolayca ulaşabilecek” diyor.

UPT

UPT BÜYÜMESİNE HIZ KATTI

Dünya genelinde 176 ülkede, 400 bin işlem noktasına ulaşan Aktif Bank iştiraki UPT, Türkiye’nin ilk yerli, global para transferi ve ödeme platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Düşük bir maliyetle, Türkiye’de ve dünyanın pek çok noktasında anlık para transferi gerçekleştirilmesine imkan tanıyan UPT, 2021 yılında pandemi koşulları olmasına rağmen çok ciddi bir ivme yakaladı. Şirket, yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre işlem hacminde yüzde 30’luk, işlem adedinde de yüzde 25’lik büyüme hedefliyor.

UPT Yurtiçi Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kocauşu, “2022’de pek çok yeni projemiz ve altyapı çalışmalarımız olacak” diyor. Temsilcilik modeliyle büyüyen şirket, girişimciler için fırsatlar sunuyor. Hali hazırda bin 800 temsilcisi bulunan şirket, bu rakamı 2022 sonunda 2 bin 400 temsilciye ulaştırmayı hedefliyor.

6493 numaralı ‘Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’ mevzuatına uygun, tüzel ve şahıs şirketler UPT temsilcisi olabiliyor. Kocauşu, “Potansiyel gördüğümüz lokasyonlarda UPT’nin işlem kalitesi ve müşteri memnuniyetine uygun hareket edebilecek temsilciler arıyoruz. Marka değerine uygun hareket edecek kuruluşlarla işbirliği yapmaya önem veriyoruz” diyor.

UPT, pandemi döneminde temsilcilerine yeni müşterilere ulaşmaları için pazarlama desteği sağladı. Kocauşu, UPT’nin pandemi döneminde ana faaliyetlerini bile gerçekleştirmekte güçlük çeken temsilciler için ciddi bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.

DİDEM ÖZKAN BEAUTY & ACADEMY FRANCHISE SİSTEMİYLE TÜRKİYE’YE YAYILACAK

İstanbul’da altı yıl önce kurulan Didem Özkan Beauty Academy, franchise vererek büyüme kararı aldı. Türkiye’deki ilk erkek bakım merkezlerinden biri olan Didem Özkan Beauty Academy, bu hamleyle hızlı bir büyüme hedefliyor.

Marka olarak 2020 yılında franchise için ön talep toplama kararı aldıklarını söyleyen Didem Özkan, “Talep gösteren kişi ve kurumlarla gerekli detaylar paylaşıldıktan sonra 2022 yılında teknik şartnameler doğrultusunda çalışmalar başlayacak” diyor.

Hali hazırda markaya 20’nin üzerinde bir ön talep başvurusu var. Değerlendirme sürecinde olduklarını söyleyen Özkan, yeni yılla birlikte sayının netleşeceğini belirtiyor. Didem Özkan markası, 2022 yılının sonunda 50’yi aşkın şube ile hizmet vermeyi hedefliyor. Franchise bedeli olarak 250 bin ila 500 bin TL aralığında bir ücret talep edilmesi planlanıyor.

Bu rakam ön talep için değerlendiriliyor. Özkan, lokasyona göre değişkenlik gösterebileceğini söylüyor. Royalty bedeli aylık olarak yine ön talep için değerlendirilen sürede 10 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Markanın kâr marjı ise anlıkpiyasa dengelerine göre yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Şubeler için aylık ciro hedefi ise teknik şartnamede hazırlanan tüm hizmetler yerine getirildiğinde 250 ila 500 bin TL arasında hesaplanıyor. Marka ilk olarak İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve Adana’da büyümeyi hedefliyor.

Yurtdışında da büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Özkan, “Yurtdışı şube sayısı, gelecek talepler doğrultusunda değerlendiriliyor. Öncelikli yerler Avrupa ülkelerine açılmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz, her Avrupa ülkesinde en az bir şube açmak” diyor.

SMALL UX

EĞLENCE CAFÉ KONSEPTİYLE BÜYÜYOR

Okmen Grup, Türkiye’de ileri teknolojiye sahip eğlenceli gurme franchise konseptleri üreterek alanında büyük bir boşluğu doldurma hedefiyle yola çıktı. Şirket, 2016 yılında Smallux ve 2019’da Ayvalık Kafası markalarıyla Türkiye’nin ilk yeni nesil eğlence café & restoran franchise markalarını hayata geçirdi.

Smallux franchise zinciri; e-ticaret sitesi, radyosu, cloud ve yazılım altyapısıyla alanında Türkiye’nin yüksek teknolojiye sahip, hızla büyüyen trend cafe franchise markası olarak büyüyor. Smallux’un bir dünya markası haline getirme hedefiyle yola çıkan şirket, ilk yurtdışı şubesini 2022 yılında Almanya’da açmayı hedefliyor.

Sonrasında ise sırada Karadağ ve Kıbrıs var. Okmen Grup, girişimcilere ‘The Ultimate Café Experience’ sloganıyla geliştirilen bu özel konseptte, premium kahveler, spesiyal pastalar, gurme lezzetlerin yanı sıra bugüne kadar ki en ileri sanal gerçeklik deneyimini ve e-spor olanakları sunuyor.

Ayrıca yeni nesil eğlence café’de düzenlenen partilerde, dünyaca ünlü kokteyllerin kahve versiyonlarıyla eğlenceli bir deneyime odaklanılıyor. Grup, girişimcilere Türkiye’ye özgün ürünler, kuruyemişler, çikolatalar, dekorasyon ve trend Smallux ürünlerini satarak da kazanç elde etme olanağı sunuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek yeni nesil eğlence café & shop franchise markası olan Smallux, düşük maliyet ve riskle, yüksek kar ve hızlı yatırım geri dönüşüyle, avantajlı franchise fırsatıyla yatırımcılarıyla buluşuyor.

Pandemi sonrası hedef iller doğrultusunda; 25-28 Kasım Bayim Olur musun? Fuarı boyunca ve aralık ayında, sözleşme imzalayan franchise adaylarından franchise giriş ve isim hakkı bedeli alınmayacak.

TAB GIDA

PANDEMİ DÖNEMİNDE YATIRIMDA HIZ KESMEDİ

TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektöründe Burger King®, Sbarro®, Popeyes®, Arby’s®, Usta Dönerci® ve Usta Pideci®’nin de bulunduğu altı markayla bin 200’ü aşkın restoranıyla hizmet veriyor.

Şirket, bünyesinde oluşturduğu gıda ekosistemi sayesinde franchise yatırımcılara anahtar teslim işletme modeli sunuyor. TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Gürcistan gibi beş farklı ülkede, beş farklı operasyon yürüten bir şirket olarak global bir işletme markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Şirket, bünyesindeki markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkanı sağlıyor. Şirket, üretim alanında sahip olduğu et, salata, ekmek ve patates fabrikalarıyla da franchise vereceği yatırımcılarına avantajlı fırsatlar sunuyor.

Yatırımcılara sağladıkları avantajlı franchise fırsatları ile sektöre yön vermeye devam ettiklerini ifade eden TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya, sahip oldukları ekosistemin kapısını yatırımcılara açtıklarına dikkat çekiyor.

Risk almak istemeyen, kontrollü büyümek isteyen girişimcileri beklediklerini belirten Çetinkaya, “İşletme modelimiz ve eşsiz ekosistemimizden aldığımız güçle sektöre yön vermeye devam ediyoruz” diyor. TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor.

Bununla birlikte franchise yatırımları Burger King® için 500 bin USD+KDV ‘den, Popeyes® için 400 bin USD+KDV’den, Sbarro® için 250 bin USD+KDV’den, Arby’s® için 400 bin USD+KDV ‘den, Usta Dönerci® için 250 bin USD+KDV’den, Usta Pideci® için ise 150 bin USD+KDV ‘den başlıyor.

TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci opsiyon AVM dışında yer alan restoranları kapsıyor ve yatırımcılar dilerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor.