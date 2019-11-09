Holdinglerin 2020 planları

Kasım 10, 2019 0 Yorum 87 Okunma
Holdinglerin 2020 planları

Türkiye’nin yanı sıra dünya ekonomisine dair belirsizlikler, ticaret savaşları ve korumacı politikalar, holdinglerin 2020 büyüme hedeflerine de yansıdı.

2019 yılında daralan iç talep karşısında yurtdışına odaklanan holdingler, 2020’de ise mevcudu korumayı ve enflasyonun üzerinde büyümeyi öngörüyor.

Yaptığımız çalışmaya göre, büyük grupların en büyük beklentisini ise 2020’nin daha öngörülebilir bir yıl olması oluşturuyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap