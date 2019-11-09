Holdinglerin 2020 planları
Türkiye’nin yanı sıra dünya ekonomisine dair belirsizlikler, ticaret savaşları ve korumacı politikalar, holdinglerin 2020 büyüme hedeflerine de yansıdı.
2019 yılında daralan iç talep karşısında yurtdışına odaklanan holdingler, 2020’de ise mevcudu korumayı ve enflasyonun üzerinde büyümeyi öngörüyor.
Yaptığımız çalışmaya göre, büyük grupların en büyük beklentisini ise 2020’nin daha öngörülebilir bir yıl olması oluşturuyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Kadın bayilerin sayısını artıracağız
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?