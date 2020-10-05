Pandemi nedeni ile küresel ticarette yaşanan ağır sorunlar, Türkiye’nin ihracatını da olumsuz etkiledi. Salgının en çok etkilediği nisan ve mayıs döneminde ağır kayıplar yaşayan ihracatçı sektörler, yılın ikinci yarısından itibaren toparlanmaya başladı.

Yılın son çeyreğinde yaraları sarmak için harekete geçen ihracatçılar, bir yandan yıl sonu hedeflerinde güncellemeler yaparken, diğer yandan 2021 ve sonrası için yeni oyun planları kurmaya başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, küresel ticarette yol açtığı sıkıntılar nedeniyle 2020’yi pek çok açıdan ‘kayıp yıl’ haline getirdi.

Türkiye ekonomisi de bu sıkıntılı süreçten nasibini almaya devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 küçülen Türkiye ekonomisi, büyümenin itici güçlerinden olan ihracatta da mart ayından bu yana çok zor bir altı ayı geride bıraktı.

Şimdi ise ihracat dünyası, pandemi nedeni ile ağır yara alan küresel pazarlarda yeniden canlanma peşinde. Biz de bu kapsamda Türkiye’nin ihracatında başı çeken sektörlerin yeni dönem planlarını ve revize edilen hedeflerini masaya yatırdık.

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