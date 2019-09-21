Konutta yeni fırsat
Gayrimenkul sektöründe son yıllarda aynı segmentte üretilen konutlar nedeniyle ciddi bir konut stoku oluştu.
Yüksek kredi faizleri konut kredisi kullanımını caydırırken, parası olan yatırımcı da yüksek mevduat faizleri nedeniyle birikimlerini mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyordu.
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla düşen konut kredisi faizleri, konut stokunu eritmek isteyen inşaat firmalarını harekete geçirdi.
Mesa’dan Nef’e, Tahincioğlu’ndan Sinpaş’a kadar markalı üreticiler, kredi faiz oranlarını düşen faiz oranlarının da altına çekmek, peşin alımlarda indirim yapmak, peşinatı ötelemek, peşinat miktarını indirmek gibi kampanyalar düzenliyor.
Bu kampanyaların konut alımlarını harekete geçirmeye başladığı ifade ediliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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