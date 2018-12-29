Liderlerin ‘fark’ planı
2018 yılında büyük kur hareketleri ve ekonomide yaşanan kriz nedeniyle hedeflerini tutturmakta zorlanan şirketler, 2019 yılına muhafazakar hedeflerle giriyor.
Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler ve ekonomik hedeflerdeki farklı tahminler nedeniyle büyük grupların tepe yöneticileri 2019’da temkinli adımlarla büyümenin yolunu arayacak.
2019’un piyasalarda hem talep hem de fonlama açısından zorlu geçeceği öngörüsüyle hareket eden patronlar, yurtdışında yeni pazarları kollarken, yurtiçinde ise yeni bir maceraya atılmak yerine mevcudu koruyacak.
CEO ve patronlar yönettikleri şirketlerin 2019 yılı büyüme stratejilerini ve odaklandıkları başlıca yatırım alanlarını Ekonomist’e anlattı.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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