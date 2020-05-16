İş dünyası, koronavirüs krizinin getirdiği küçülmenin boyutlarını hesaplamaya çalışırken, bir yandan da yeni fırsatlara odaklandı. Bu zorlu süreçten çıkış yolu, normalleşmeyle birlikte hem tüketici harcamalarının artmasından hem de şirketlerin gündemlerine tekrar yatırımları almasından geçiyor.

Krize dair birçok senaryoyu masaya yatıran büyük gruplar, salgının getirdiği fırsatları görerek, hızlı kararlar alma yönünde adımlar atmayı hedefliyor. Koronavirüs salgını iş dünyasına yatırım stratejilerini yeniden yazdırıyor.

EY tarafından hazırlanan 22. Global Sermaye Güven Barometresi araştırması da bunu doğruluyor. Bu araştırmaya göre, iş dünyasının önde gelen liderleri bu süreçte tedarik zincirleri, gelirler ve kârlılıkları yönetmeye odaklanırken, sermaye dağılımını yeniden şekillendirerek kriz sonrasına da hazırlanıyor.

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, iş dünyasının daha önce görülmemiş ölçekte yaygın ve önceden hazırlık yapılması mümkün olmayan bir süreçten geçtiğini aktarıyor. Büyükavşar, liderlerin bu ortamda krizi yönetmek için gelişmeler doğrultusunda gerçek zamanlı aksiyonlar aldıklarını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.