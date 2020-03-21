Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün bir salgın haline gelerek gittikçe yayılması tüm dünyanın gündemindeki en temel konu.

Virüsün Çin ve Asya ile sınırlı kalmayıp ABD ile Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde de görülmesi, küresel endişeleri her geçen gün daha da yükseltiyor.

Vaka sayılarının ve ölümlerin gün geçtikçe artmasıyla ülkeler tarafından alınan karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler ekonomi tarafında da endişeleri büyütüyor.

Bu endişelerle beraber birçok ülkeden arka arkaya ekonomiyi desteklemek için tedbir paketi açıklamaları geliyor.

Koronavirüsün ekonomi üzerinde yarattığı baskı nedeniyle ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerdeki merkez bankaları faiz indirimleri ve likidite koşulları üzerinde pozitif etki yaratabilecek adımlarla bu endişe ortamında piyasaları desteklemek için çabalıyor.

Ancak gelinen noktada borsalar çok sert kayıplar yaşarken, ons altın ve petrol gibi emtialar değer kaybetmeye devam ediyor. Merkez bankalarının hamlelerine rağmen, dolar gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdürüyor.

Gelinen noktada ‘güvenli liman’ın neresi olduğu ve varlıkların nasıl korunabileceği sorularına yanıt aranıyor.

İşte bu kritik noktada uzmanlara ne yapılması gerektiğini sorduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.