Sağlıkta Start Up Rüzgarı
Dünyanın olmazsa olmaz sektörlerinin başında gelen sağlık, 8 trilyon dolarlık global bir pazar büyüklüğüne sahip. Ülkelerin bu alana ayırdığı bütçe her geçen yıl artıyor.
Sektördeki bu potansiyele start up’lar da kayıtsız kalmadı. Mobil uygulamadan yenilikçi cihazlara kadar farklı sağlık ürünleri geliştiren start up’ların sayısı son yıllarda hızla artmaya başladı.
Biz de bu sayımızda sağlık sektörüne yönelik iş fikirlerini hayata geçiren 25 start up’ın öykülerine ve hedeflerine yer verdik.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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