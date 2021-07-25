Pandemi gölgesinde geçen 2020’nin ardından 2021 yılı satın alma ekipleri için dengeleme dönemi haline geldi.

Yılın ilk yarısı geride kalırken, hammadde tedarikindeki sorunlar ve yükselen hammadde fiyatları satın alma liderlerinin risk yönetimi konusunu ilk sıraya almasına neden oldu.

Yılın geri kalanında liderlerin gündeminde; şeffaflık, dijital dönüşüm sürdürülebilirlik ve yerelleşme gibi konular olacak.

Belirsizlikle geçen koca bir yılın ardından aşının yaygınlaşması ve normalleşme sürecinin hızlanması, 2021’nin geri kalan dönemi için olumlu beklentileri artırdı.

2020’yi pandemi gölgesinde geçiren satın alma liderleri yeni dönemin koşullarına uyum sağlamaya yönelik hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Şirketler, satın alma ile ilgili operasyon modelini stratejiden organizasyona tüm boyutları ile gözden geçirerek yeniden tasarlamaya çalışıyor.

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