Sürdürülebilirlik, yerelleşme, çeviklik, risk yönetimi ve dijitalleşme… Satın alma ve tedarik liderleri pandemiyle değişen yeni döneme uyum sağlamak için bu beş başlığa odaklanıyor.

Baş döndüren değişimin mimarlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi’ listesinde bir araya getirdik.

Yeni dönemde tedarikçiler ile güvene dayalı stratejik ilişkilerin kurulmasına yönelik çalışmaların artması bekleniyor.

Pandeminin getirdiği değişime adapte olmaya çalışan satın alma departmanları için 2021 kolay bir yıl olmadı. Ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki kırılmalar iş yapış şekillerini dönüştürdü.

Belirsizliğin yeni normal olduğu bu dönemi yöneten satın alma ve tedarik liderleri yeni kuralları yazmak için

ciddi bir mesai harcadı.

Baş döndüren değişimin mimarlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi’ listesinde bir araya getirdik. 2014 yılında araştırmayı “Satın alma Liderleri” başlatmıştık. Bu yıldan itibaren araştırmayı “Satın alma ve Tedarik Liderleri” olarak değiştirdik.

Listenin birincisi bu yıl da değişmedi. BİM’in satın alma genel müdürü Aynur Çolpan, 2021 yılında tahmini olarak 56 milyar TL’lik bir bütçeyi yönetti. Listenin ikinci sırasındaki isim ise 42,7 milyar TL’lik satın alma bütçesine sahip olan Oyak Maden Metalürji Grubu Satın Alma Grup Başkanı Yardımcısı İsmail Kürşad Korkmaz oldu.

Ford Otosan’ın satın alma yöneticisi Murat Senir ise listede üçüncü sırada yer aldı. Satın alma bütçesini yüzde 45 artırarak 29 milyar TL’ye çıkartan Limak Holding’in satın alma yöneticisi Hakan Şahin ise bu yıl dördüncü sıraya yerleşti.

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