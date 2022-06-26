Yaz dönemine girdiğimiz bu zamanlarda piyasalarda da sıcak hava etkisini gösteriyor. Bu süreçte yatırım portföylerini yeniden şekillendirmek isteyen yatırımcılar için aracı kurumlara portföy önerilerini sorduk.

Ayrıca aracı kurumların önerdiği hisseleri de araştırdık. Yatırım araçlarında hisse tavsiyesi öne çıkarken, onu döviz ve altın takip ediyor. Uzmanlar, dengeli portföy oluşturma önerisini de sürdürüyor.

Yaz dönemine girdiğimiz bu süreçte yatırım portföylerini oluşturmak isteyen yatırımcılar, pozisyon almaya başlayacak. Bu süreçte piyasalarda birçok faktör, yatırım kararlarında belirleyici oluyor.

Küresel piyasalara baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu gelişmelere bağlı olarak da merkez bankaları faiz artışlarına gidiyor.

ABD Merkez Bankası FED, faiz artışı hamlesine devam ederken önümüzdeki toplantıda enflasyondaki seyir, FED’in faiz artırımı patikası için en önemli veri olmaya devam edecek.

Yurtiçinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uzun süredir yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuğu faiz kararındaydı.

TCMB, 23 Haziran’daki toplantısında da beklenildiği gibi faizi sabit tutmaya devam etti. Türkiye’nin ‘düşük faiz, yüksek kur politikası’ önümüzdeki süreçte de gündemde kalmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Bu da yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğimiz anlamına geliyor. Bu süreçte yatırımlarını korumaya ve getiri sağlamaya çalışan yatırımcılar ise portföylerinde nasıl değişiklikler yapacağını sorguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.