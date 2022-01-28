Türk Hava Yolları (THY) tarafından 27 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Bolat atandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, “Ülkemizin gökyüzündeki gururu olan ve uzun yıllardır görev yapma şansı bulduğum şirketimizin küresel başarı yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yollarının yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız. Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılan İlker Aycı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Muzaffer Akpınar ile Mithat Görkem Aksoy‘a şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yapmış oldukları değerli hizmetler için kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum” dedi. Peki, THY’nin yeni başkanı Ahmet Bolat kimdir? İşte Ahmet Bolat’ın biyografisi ve kariyeri

AHMET BOLAT KİMDİR? KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

Peki, Ahmet Bolat kimdir? THY’nin sitesinde Ahmet Bolat’ın biyografisi ve kariyeri ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984’te A.B.D.’de Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988’de University of Michigan’da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Dr. Bolat 1959 Konya doğumludur.

Dr. Bolat iş hayatına 1981’de Yıldız Kalıp Şirketi’nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan’da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988’den 2005’e kadar olan dönemde Riyad King Saud University’de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.

Sonrasında Türk Hava Yolları’nda Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Mevcut konumunda filo planlama ve uçak temin stratejileri, stratejik planlama ve geliştime, AR-GE faaliyetleri, yatırım yönetimi, bilgi kontrol, uluslararası ilişkiler ve ittifaklardan sorumludur. Ayrıca, TCI (Turkish Cabin Interior) şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir. Geçmiş dönemde SunExpress’te ve HABOM’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, Bahçeşehir ve Fatih Üniversitelerinde yarı zamanlı profesör olarak ders vermiştir.