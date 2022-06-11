Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi. Peki, Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek kimdir? İşte seçim sonuçları ve Dursun Özbek’in biyografisi:

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi’nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 24 sandığın da sayım işlemi sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 23. sandıkta 155, son sandıkta 116 oy aldı. Eşref Hamamcıoğlu’na ise 23. sandıkta 59, son sandıkta ise 85 oy çıktı. Beyaz listelerdeki oyların tasnifiyle 2208 oya ulaşan Özbek, başkanlığa seçildi. Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2073 oy aldı.

Dursun Özbek, 2 yıl görev yapacak

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek. 2023’teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek’in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

24 sandığın 14’ünde önde

Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14’ünü önde kapattı. Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti. Son 11 sandığın 10’unda Eşref Hamamcıoğlu’ndan fazla oy alan Özbek, toplamda da 14 sandıkta üstünlük kurdu. Bir sandığın beraberlikle tamamlandığı seçimde 9 sandıkta da Hamamcıoğlu’na daha fazla oy çıktı.

Hamamcıoğlu yine son sandıklarda kaybetti

Anadolu Ajansı’nın derlemesine göre Galatasaray Kulübünde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yıl da benzer bir durum yaşadı. Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas’a geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti. Hamamcıoğlu, 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbek’e geçildi ve seçimi kaybetti.

Galatasaray’da 2. Dursun Özbek dönemi

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu’ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018’de başkan olarak görev yapmıştı.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Peki, Dursun Özbek kimdir? İşte Dursun Özbek’in biyografisi:

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya’daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018’de 36. başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

“GALATASARAY’A SEVGİ İKLİMİNİ GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIM”

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra kürsüye çıkan Dursun Özbek şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Galatasarayımızın geleceği için iradesini gösteren bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan eşime, kardeşime, aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli kardeşlerim. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar! Galatasaray’a arkadaşlarımla beraber sevgi iklimini getirmeye çalışacağım. Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum. Artık barışmanın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren yeniden hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız değerli kardeşlerim? Hep beraber Galatasaray’ı hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray! Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene!”

SEÇİM SONUÇLARI (11 HAZİRAN 2022)

Galatasaray Kulübü’nün internet sitesinde yer alan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Saat 10.00’da başlayan seçim sürecinde, saat 15.00’te oy kullanımı sona erdi ve ardından oy sayımına geçildi. Sayım sonunda oy sonuçları şu şekilde duyuruldu:

1 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 97

Eşref Hamamcıoğlu: 76

2 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 108

Eşref Hamamcıoğlu: 114

3 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 92

Eşref Hamamcıoğlu: 99

4 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 86

Eşref Hamamcıoğlu: 106

5 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 63

Eşref Hamamcıoğlu: 122

6 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 71

Eşref Hamamcıoğlu: 121

7 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 81

Eşref Hamamcıoğlu: 96

8 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 91

Eşref Hamamcıoğlu: 87

9 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 65

Eşref Hamamcıoğlu: 64

️10 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 74

Eşref Hamamcıoğlu: 93

11 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 81

Eşref Hamamcıoğlu: 70

12 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 84

Eşref Hamamcıoğlu: 98

13 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 87

Eşref Hamamcıoğlu: 87

14 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 79

Eşref Hamamcıoğlu: 75

15 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 92

Eşref Hamamcıoğlu: 60

16 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 79

Eşref Hamamcıoğlu: 81

17 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 82

Eşref Hamamcıoğlu: 74

18 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 94

Eşref Hamamcıoğlu: 80

19 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 103

Eşref Hamamcıoğlu: 92

20 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 134

Eşref Hamamcıoğlu: 79

21 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 100

Eşref Hamamcıoğlu: 79

22 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 94

Eşref Hamamcıoğlu: 76

23 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 155

Eşref Hamamcıoğlu: 59

24 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 116

Eşref Hamamcıoğlu: 85

Toplam:

Dursun Özbek: 2208

Eşref Hamamcıoğlu: 2073