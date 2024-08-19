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ABD’li kripto borsa devi Türkiye'ye geliyor

Kripto para yasasının yürürlüğe girmesinin ardından kripto devleri Türkiye’nin kapısını çalmaya başladı. ABD’nin en büyük kripto para borsalarından Coinbase, SPK’ya başvurdu.

19 Ağustos 2024 | 09:14
ABD’li kripto borsa devi Türkiye'ye geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde yer alan bilgilere göre Coinbase, Türkiye’de faaliyette bulunmak üzere geçici liste olarak “faaliyette bulunanlar listesine” dâhil edildi. 

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre kripto devi, Türkiye’deki faaliyetlerini Coinbase Turkey Yazılım Teknolojileri AŞ adı altında yürütecek. Kripto para yasasına göre yabancı menşeili borsaların Türkiye’de faaliyet gösterebilmeleri için SPK’ya kaydolmaları şartı aranıyor. Ayrıca yasaya göre bu tür borsalar kayıt dışı hizmet sağlayıcı olarak kabul ediliyor.

2012 yılında faaliyetlerine başlayan Coinbase borsası, 100 farklı ülkede toplamda 103 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ülkemizde de en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olmayı başaran Coinbase, 220 adetten fazla coin ile yatırımcısına geniş bir portföy sunuyor. Platformun ortalama günlük işlem hacmi ise 25 milyar lira.

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