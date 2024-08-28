Sosyal medya platformu X ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığına ait olduğu öne sürülen İbranice belgeye yer verildi.

Söz konusu belgede, 5 maddede terörle mücadele öne sürülerek kripto varlıklara el koyma kararı tavsiyesine yer verildi.

Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.

Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Binance kurucu ortağı Yi He ise X hesabındaki paylaşımında, "Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kuruluşlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapma konusunda eğitmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.