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  • Binance'den 'İsrail'in talebiyle Filistinlilerin yatırımlarını dondurdu' iddialarına yanıt

Binance'den 'İsrail'in talebiyle Filistinlilerin yatırımlarını dondurdu' iddialarına yanıt

Kripto para borsası Binance'nin İsrail hükümetinin talebi üzerine Filistin vatandaşlarının yatırımlarına bloke koyduğunun öne sürülmesinin ardından, borsanın üst yöneticisi (CEO) Richard Teng, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi." dedi.

28 Ağustos 2024 | 12:43
Binance'den 'İsrail'in talebiyle Filistinlilerin yatırımlarını dondurdu' iddialarına yanıt

Sosyal medya platformu X ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığına ait olduğu öne sürülen İbranice belgeye yer verildi.

Söz konusu belgede, 5 maddede terörle mücadele öne sürülerek kripto varlıklara el koyma kararı tavsiyesine yer verildi.

Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.

Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Binance kurucu ortağı Yi He ise X hesabındaki paylaşımında, "Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kuruluşlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapma konusunda eğitmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
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