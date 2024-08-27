Bitcoin'de milyoner patlaması

CNB-e'de yer alan habere göre özellikle bitcoin'in baskın konumunu vurgulayan bu artış, büyük varlık yöneticilerinin kriptoyu benimsemesiyle daha fazla servet yaratılmasında etkili oldu.

Kripto piyasasının sadece daha fazla milyoner ve milyarder yaratmakla kalmayacağı, aynı zamanda zenginlerin nerede yaşayacağını ve çalışacağını da değiştireceği düşünülüyor.

Yeni bir rapora göre, bitcoin ETF’leri ve diğer kripto varlıklarının yükselişiyle birlikte dünyadaki kripto milyonerlerinin sayısı son bir yılda yüze 95 arttı. New World Wealth ve Henley & Partners’ın raporuna göre, dünya çapında 172 bin 300 kişi elinde 1 milyon dolardan fazla kripto varlık bulunduruyor. CNBC'ye göre bu sayı geçen yıl 88 bin 200 seviyesindeydi.

Bitcoin milyoneri 85 bin 400′e çıktı

Ocak ayından bu yana piyasa sürülen ve değeri 50 milyon doları aşan Bitcoin ETF'lerinin de etkisiyle sadece Bitcoin milyonerlerinin sayısı ise iki katından fazla artarak 85 bin 400′e ulaştı.

Rapora göre, 100 milyon dolar veya daha fazla kripto varlığa sahip 325 kişi var. Öte yandan kripto milyarderlerinin sayısı ise 28.

Bitcoin'in fiyatı Ocak 2024'ten Ağustos 2024'e yaklaşık yüzde 50 arttı ve 63 bin doları aştı. Diğer kripto paraların da değer kazanmasıyla, kripto varlıklarının piyasa değeri 1.2 trilyon dolardan 2.3 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yıl içinde sahip oldukları kripto para birimleriyle milyarder olan altı milyarderin beşi, yeni kazançlarını bitcoin'deki yükselişe borçlu.

Forbes'a göre, üst üste üçüncü yıl en zengin kripto milyarderi Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao. Zhao'nun serveti yaklaşık 33 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Zhao, Kasım ayında ABD kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Geçen yıl serveti 10,5 milyar dolar artan Zhao suçundan dolayı 50 milyon dolar ceza aldı.

Listenin ikinci sırasında, Coinbase'in kurucu ortağı Brian Armstrong yer alıyor ve serveti yaklaşık 11 milyar dolar. Onu, Tether'in finans direktörü Giancarlo Devasini ve MicroStrategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor takip ediyor.

Birçok kripto para birimi zirvesinin altında

Buna karşın, birçok kripto para birimi hala 2021 zirvelerinin altında. Piyasa, Kasım 2021'de 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştı.

Kripto, sadece daha fazla milyoner ve milyarder yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda zenginlerin nerede yaşayacağını ve çalışacağını da değiştirecek. Henley & Partners'a göre, yeni kripto zenginlerinin birçoğu, vergi dostu ve kripto dostu yargı bölgelerine taşınmayı düşünüyor.

Henley, ülkeleri kriptoya yönelik vergi ve düzenleyici yaklaşımlarına göre sıralayan bir "Kripto Kabul Endeksi" oluşturdu. Henley'e göre, Singapur, destekleyici bankacılık sistemi, önemli yatırımlar, Kapsamlı Ödeme Hizmetleri Yasası gibi düzenlemeler ve küresel standartlarla uyum nedeniyle endekste birinci sırada yer alıyor.

Hong Kong ikinci sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD onu takip ediyor.

Rapora göre, ABD'de nüfusun yüzde 15'i kripto para birimlerine sahip.