Bitcoin ETF'lerinde son beş günlük tablo belli oldu: Net çıkış 510 milyon doları aştı

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), 8 Ekim'de de net sermaye çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Fonlardan çıkan net tutar 244,1 milyon doları bulurken, böylece üst üste iki işlem günü negatif para akışı kaydedilmiş oldu.

En fazla para çıkışının yaşandığı fon Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Önceki işlem gününde fonlardan 484,9 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşirken, son beş işlem günü itibarıyla toplam net çıkış tutarı 510,1 milyon dolara yükseldi.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, 197,1 milyon dolarlık net sermaye çıkışıyla fonlar arasında en fazla para çıkışının yaşandığı fon oldu.

Aynı gün ARK 21Shares Bitcoin ETF'den 20,3 milyon dolar, Bitwise Bitcoin ETF'den ise 17,7 milyon dolarlık net para çıkışı gerçekleşti.

Bitcoin ETF'lerinde toplam net giriş 57 milyar doları aştı

Spot Bitcoin ETF'lerinde son dönemde görülen para çıkışlarına karşın, fonların işlem görmeye başladığı tarihten bu yana hesaplanan toplam net fon akışı pozitif düzeyde kalmaya devam ediyor.

Fonların işlem görmeye başlamasından bu yana toplam net para girişi 57 milyar 157 milyon dolara ulaştı.