ARA
Bist 100
9174,58
1,42%
Bist 100
Dolar/TL
30,7173
0,0077%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1173
-0,0168%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0773
-0,0181%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1995,02
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kripto Para
  • Bitcoin fiyatı, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı

Bitcoin fiyatı, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerinde işlem görüyor.

12 Şubat 2024 | 21:10
Bitcoin fiyatı, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,3 artarak 1 trilyon 850 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 3,8'den fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor. Bugün TSİ 20.30 itibarıyla 50 bin 195 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 17,4'ü aştı.

Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Çin'de gevşeyen para politikası da Bitcoin'in fiyatındaki yükselişin bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,4 değer kazanarak 2 bin 606 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 1995,02 0,01%
  • ALTIN ONS 2020,11 -0,01%
  • BIST 100 9174,58 1,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,333 -0,003%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3455 0,0368%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,225 -0,1027%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,7173 0,0077%
  • EURO/DOLAR 1,0773 -0,0181%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1173 -0,0168%
  • STERLIN/DOLAR 1,2627 -0,01584%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye'nin risk primi yeniden 300 baz puana geriledi
Kolektif House Türkiye genelinde büyüyecek
Kolektif House Türkiye genelinde büyüyecek
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Borsada rekorlu gün: Yarın hangi veriler izlenecek?
Borsada rekorlu gün: Yarın hangi veriler izlenecek?
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Tesla'dan yeni indirim kararı
Tesla'dan yeni indirim kararı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
GERİ
İLERİ
Türkiye'nin risk primi yeniden 300 baz puana geriledi
Kolektif House Türkiye genelinde büyüyecek
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Borsada rekorlu gün: Yarın hangi veriler izlenecek?
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Kolektif House Türkiye genelinde büyüyecek
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Borsada rekorlu gün: Yarın hangi veriler izlenecek?
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak
Borsada rekorlu gün: Yarın hangi veriler izlenecek?
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Döviz krizi Mısır'a toprak sattırdı
Tesla'dan yeni indirim kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL