ARA
Bist 100
4997,8
-0,68%
Bist 100
Dolar/TL
19,0863
0,085%
Dolar/TL
Euro/TL
20,6005
0,2984%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0794
0,3169%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1198,51
-1,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı

Kripto para borsası Binance ile CZ olarak bilinen şirketin kurucusu ve üst yöneticisi Changpeng Zhao, düzenleme ihlalleri gerekçesiyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından dava edildi.

27 Mart 2023 | 19:34
0
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı

CFTC'den yapılan açıklamaya göre, Chicago federal mahkemesinde açılan davada, Binance ve kurucusu Zhao, düzenleme ihlalleri ile suçlandı.

Binance'in CTFC'ye uygun şekilde kaydolmayarak bazı yükümlülüklerden kaçtığı ve federal yasaları hiçe saydığı iddia edildi.

Davada, para cezasının yanı sıra, ihlallerin devamına karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen CFTC Başkanı Rostin Behnam, Komisyonun değişken ve riskli dijital varlık piyasasında suistimalleri bulmak ve durdurmak için tüm yetkisini kullanmaya devam edeceğini vurgulayarak, Binance'in yıllardır CFTC kurallarını ihlal ettiğini bildiğini savundu.

Söz konusu davaya ilişkin haberler sonrasında Coinbase Global, Marathon Digital ve Riot Platforms gibi kripto borsalarının hisselerinde yüzde 10'a yakın düşüş yaşanırken Bitcoin 27 bin doların altına geriledi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 1199,2 -1,15%
  • ALTIN ONS 1953,99 -1,25%
  • BIST 100 4997,8 -0,68%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0888 0,0981%
  • EURO/TURK LIRASI 20,6067 0,3282%
  • EURO/USD 1,0795 0,3309%
  • INGILIZ STERLINI 1,22814 0,32758%
  • JAPON YENI 131,66 0,851%
  • KANADA DOLARI 1,36556 -0,65909%
  • RUS RUBLESI 76,535 -0,964%
Günün En Çok Okunanları
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
GERİ
İLERİ
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL