Kripto Para Yasası hazırlanıyor

Paribu, kullanıcılarına kripto para işlem hizmeti sunan bir platform olmasının yanı sıra; ürün, proje ve servis geliştiren bir teknoloji şirketi. 2017 yılında işleme açılan Paribu, yedinci yılında 6 milyondan fazla kullanıcısına hizmet veriyor. Kripto para piyasasında regülasyonun olmaması, bu yatırım alanına yönelik belirsizliklerin oluşmasına neden oluyor. İstanbul’da Kripto Para Yasası ilgili düzenlenen sohbet toplantısında bir araya geldiğimiz Paribu CEO’su Yasin Oral, başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu:

• Kripto varlık yasasıyla ilgili yapılan açıklamalar engelleyici değil kapsayıcı düzenleme olarak değerlendirilmeli. İlk aşama sermaye şartı, teknolojik altyapı, operasyonel altyapı gibi noktaları kapsamayabilir, ancak bu durum Paribu için farklılık yaratmıyor. Kendi sektöründe ödenmiş sermayesi en yüksek olan hatta ülkedeki teknoloji şirketleri arasında da ödenmiş sermayesi yüksek olan sınırlı sayıda şirketlerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl 40 milyon TL olan ödenmiş sermayemizi 500 milyon TL’ye yükselttik. Yatırımcıyı koruyan ve sektörü düzenleyen regülasyonların gerekli olduğunu düşünüyoruz ve buna hazırız.

• Kripto varlıklar geleneksel finansal araçlarından farklı bir yapıda olduğu için SPK’ya yetki tanınması yaklaşımını doğru buluyoruz. Taslağa baktığımızda işin çerçevesinin çizilmiş olduğunu anlıyoruz. Ancak bizlerden de görüş alınmasını bekliyoruz. Türkiye’de kripto varlık pazarı çok büyük değil ancak regülasyonlar sayesinde asıl oyuncularla diğerlerinin ayrışması sağlanacak.

• Başarılı bir saklama hizmeti için bankaların ve kripto para borsalarının beraber hareket etmesi gerekiyor, böylelikle her iki tarafın da sahip oldukları finansal ve teknolojik bilgi birikimi ile birbirini besleyecek. Kullanıcı varlıklarının akıbeti önemli. O sebeple bu alanda hizmet veren şirketler arasındaki rekabetin doğru kurgulanması lazım. Regülasyon yurt dışı ile rekabette bizlerin lehine avantaj sunacak. Kullanıcı açısından vergilendirme şu an gündemde yok.

• Merkez Bankası’nın dijital para çalışmaları var. Faz 2’de neler olacağını daha net görebileceğiz ama iyi bir ilerleme kat ediliyor. Türkiye’nin teknolojiye adaptasyonu çok iyi.

• Paribu olarak 6 milyonu aşkın kullanıcıya sahibiz. Günlük işlem hacmimiz 100-150 milyon dolar civarında. 2019-2023 yılları arasında ödediğimiz toplam vergi 180 milyon doların üzerinde. Paribu, 700 milyon TL’yi aşkın kurumlar vergisi ile kendi faaliyet alanında 2021 yılının vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 3 Ocak 2024’te açıkladığı ve 2020- 2021-2022 vergilendirme dönemini kapsayan Kurumlar Vergisi beyannamelerinde 2021 yılının Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde Paribu 23. sırada yer alıyor.