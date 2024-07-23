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Spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına nihai onayı verdiği bildirildi.

23 Temmuz 2024 | 08:40
Spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık

ABD basınında yer alan haberlere göre, bazı spot Ethereum ETF'lerin salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management, spot Ethereum ETF'leri işlem görmeye başlaması beklenen varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

BlackRock ve Fidelity Investments'dan açıklama

BlackRock'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından geçerli olduğunun ilan edildiği aktarıldı. Açıklamada, iShares Ethereum Trust ETF'nin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının beklendiği kaydedildi. Fidelity Investments'dan yapılan açıklamada ise etherin performansını takip etmeyi amaçlayan Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürüleceği duyuruldu. 
Bitwise Asset Management'dan yapılan açıklamada da Bitwise Ethereum ETF'nin (ETHW) 23 Temmuz'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının planlandığı belirtildi.

Spot Bitcon ETF ocak ayında onaylanmıştı

SEC, ocak ayında spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamıştı. Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.

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Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
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Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
GERİ
İLERİ
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