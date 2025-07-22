ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Media and Technology Group (TMTG), toplamda yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin ve ilgili dijital varlığa sahip olduğunu duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu kripto varlıklar, Trump Media’nın likit varlıklarının üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Nasdaq borsasında DJT koduyla işlem gören şirketin hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 9’a kadar yükseldi.

Trump’ın şirketteki hisselerinin toplam değeri yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Trump Media’nın kripto para varlıklarını açıklaması, Bitcoin’in 120 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından kısa süre sonra geldi.