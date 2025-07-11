1 pizzadan 118 bin dolara: Bitcoin nasıl bu noktaya geldi?

İlk kez ortaya çıktığı 2009 yılında neredeyse hiçbir değeri olmayan Bitcoin, aradan geçen yıllar içerisinde hem teknoloji dünyasında hem de finansal sistemde derin izler bırakan bir varlık haline geldi.
Kripto para birimleri çağının öncüsü olan Bitcoin’in bugüne kadarki yolculuğu, rekor yükselişlerle dolu olduğu kadar, ani çöküşler ve sert tartışmalara da sahne oldu. İşte 2008’den günümüze Bitcoin’in önemli dönüm noktalarıyla dolu hikayesi:
1 2008-2009-2010-2011
Satoshi Nakamoto takma adını kullanan kimliği belirsiz bir kişi ya da grup, 2008 yılında “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı teknik dokümanı yayımlayarak, aracısız dijital para transferini mümkün kılacak bir sistemin ilk adımını attı.
Ocak 2009’da Nakamoto tarafından ilk Bitcoin çıkarıldı. Maksimum arzı 21 milyon adetle sınırlandırılan bu dijital para birimi, ilk başta neredeyse hiçbir parasal değere sahip değildi. Ancak Bitcoin ağına kısa sürede başka madenciler de katılmaya başladı.
Bitcoin’in ilk kez gerçek bir ürünle takas edilmesi, 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşti. Erken dönem madencilerden Laszlo Hanyecz, 10.000 Bitcoin karşılığında iki Papa John’s pizzası satın aldı. O dönemde bu Bitcoin’lerin toplam değeri yalnızca 41 dolardı. Bu alışveriş, kripto paranın pratikte ilk kez ödeme aracı olarak kullanıldığı işlem olarak kabul ediliyor. Her yıl 22 Mayıs, “Bitcoin Pizza Günü” olarak kutlanıyor.
2011 yılı Şubat ayında Bitcoin’in değeri 1 dolara ulaştı. Aralık ayı sonunda ise 13 doları geçti. Aynı dönemde Blockchain.com gibi dijital cüzdan sağlayıcıları ortaya çıkmaya başladı. Popülaritesinin artmasıyla birlikte Litecoin, Ripple ve Namecoin gibi alternatif kripto paralar da piyasaya sürüldü.
2 2012-2013-2014
2012’de Bitcoin’in fiyatı 13 dolardan itibaren yükselmeye başladı. Aynı yıl, madencilik ödülünü yarıya düşüren ilk “halving” (yarılanma) gerçekleşti. Bu mekanizma, arzı kontrol altına alarak fiyatların artmasını amaçlıyordu ve dört yılda bir tekrar edilmek üzere planlanmıştı.
Bitcoin’in fiyatı 100 doları aştıktan sonra 200 doları da geçti. Malta merkezli Exante Ltd. adlı aracı kurum, Bitcoin Fonu’nu kurdu. Kasım ayı itibarıyla bu fonun getirisi yüzde 4.847’ye ulaşarak, Bitcoin’in hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel varlıklara kıyasla çok daha karlı olduğunu gösterdi. Aynı yılın sonunda 12 milyon Bitcoin çıkarılmıştı.
3 2015-2016-2017
ABD Gelir İdaresi (IRS), kripto paraları “mülk” olarak sınıflandırarak sermaye kazancı vergisine tabi tuttu. 2015 yılında Bitcoin’in değeri yaklaşık 430 dolara ulaştı.
2016’da gerçekleşen ikinci yarılanmanın ardından Bitcoin’in fiyatı 475 dolardan 975 dolara yükseldi.
2017 yılı, Bitcoin’in büyük çıkış yaptığı yıl oldu. Ocak ayında 1.000 dolar olan değer, Aralık’ta 20.000 dolara yaklaştı. Aynı yıl CME (Chicago Mercantile Exchange), Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini başlatarak, kripto paranın kurumsal yatırımcılar için daha erişilebilir hale gelmesini sağladı.
4 2018–2019-2020
2018 yılında Bitcoin’in fiyatı 13.000 dolardan 3.750 dolara kadar düştü. Bu dönemde kara para aklama, dolandırıcılık ve yasa dışı ticaret konularındaki endişeler artarken, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı FinCEN kripto para rehberi yayımladı.
2019’da IRS, 8949 numaralı form ile sermaye kazançlarının beyanını zorunlu hale getirdi. Bitcoin’in fiyatı ise yıl sonunda 7.350 dolara çıktı.
2020 yılında Bitcoin’in fiyatı 7.350 dolardan 30.000 dolara kadar yükseldi. 2021 ise hem özel sektörün hem devletlerin Bitcoin’e yöneldiği bir yıl oldu. El Salvador, Bitcoin’i yasal ödeme aracı ilan eden ilk ülke oldu. Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptı, ancak daha sonra bu miktarı 200 milyon dolara kadar düşürdü. Aynı yıl, Bitcoin 30.000 dolardan 64.000 dolara kadar çıktıktan sonra yılı 47.000 dolarda tamamladı.
5 2022-2023-2024
Yatırımcı Cathie Wood, Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşabileceğini öngördü ve bu hedefini daha sonra 1,5 milyon dolara yükseltti. Bitcoin’in günlük küresel işlem hacmi 128 milyar dolara ulaşırken, büyük borsalarda günlük işlem hacimleri 1 milyar doların üzerine çıktı. Ancak fiyat 16.000 dolara kadar geriledi.
IRS, tüm vergi mükelleflerinden kripto para işlemi yapıp yapmadıklarını doğrudan beyan etmelerini istemeye başladı.
IRS, önceki yıllarda kullandığı “sanal para” (virtual currency) ifadesi yerine artık “dijital varlık” (digital asset) terimini kullanmaya başladı. Bu tanım, artık stabil coinleri ve NFT’leri de içeriyor. Bitcoin ise yıl sonunda 42.000 dolara ulaştı.
Mart 2024’te Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.000 dolara ulaştı. Ancak 30 Nisan itibarıyla 60.000 dolar seviyesine geriledi. 19 Nisan 2024’te gerçekleşen bir diğer yarılanmayla madenci ödülleri 6,25’ten 3,125 Bitcoin’e düştü.
6 2025: Yeni rekorlar
Ocak 2025’te Bitcoin, görece yatay bir piyasada işlem görmeye devam etti. 21 Ocak tarihinde MicroStrategy’nin 1,1 milyar dolarlık Bitcoin alımı duyurulmasına rağmen, fiyatlarda büyük bir sıçrama yaşanmadı. Aynı gün, Bitcoin’in fiyatı Whitebit borsasında 109.993 dolara kadar yükseldi ancak 22 Ocak’ta 106.749 dolardan kapanış yaptı.
22 Mayıs 2025 tarihinde ise Bitcoin, bir başka rekor kırarak Whitebit üzerinde 112.509,65 dolar seviyesine ulaştı. Haziran 2025 itibarıyla fiyat yeniden gerileyerek yaklaşık 106.000 dolar civarında seyretmeye başlamıştı. Temmuz 2025 ise Bitcoin için hızlı başladı. BTC fiyatı 118.000 doları aştı.