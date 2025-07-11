1 pizzadan 118 bin dolara: Bitcoin nasıl bu noktaya geldi?

Satoshi Nakamoto takma adını kullanan kimliği belirsiz bir kişi ya da grup, 2008 yılında “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı teknik dokümanı yayımlayarak, aracısız dijital para transferini mümkün kılacak bir sistemin ilk adımını attı.

Ocak 2009’da Nakamoto tarafından ilk Bitcoin çıkarıldı. Maksimum arzı 21 milyon adetle sınırlandırılan bu dijital para birimi, ilk başta neredeyse hiçbir parasal değere sahip değildi. Ancak Bitcoin ağına kısa sürede başka madenciler de katılmaya başladı.

Bitcoin’in ilk kez gerçek bir ürünle takas edilmesi, 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşti. Erken dönem madencilerden Laszlo Hanyecz, 10.000 Bitcoin karşılığında iki Papa John’s pizzası satın aldı. O dönemde bu Bitcoin’lerin toplam değeri yalnızca 41 dolardı. Bu alışveriş, kripto paranın pratikte ilk kez ödeme aracı olarak kullanıldığı işlem olarak kabul ediliyor. Her yıl 22 Mayıs, “Bitcoin Pizza Günü” olarak kutlanıyor.

2011 yılı Şubat ayında Bitcoin’in değeri 1 dolara ulaştı. Aralık ayı sonunda ise 13 doları geçti. Aynı dönemde Blockchain.com gibi dijital cüzdan sağlayıcıları ortaya çıkmaya başladı. Popülaritesinin artmasıyla birlikte Litecoin, Ripple ve Namecoin gibi alternatif kripto paralar da piyasaya sürüldü.