Yapay zeka dalgası Bitcoin’i vurdu: Bitcoin’de "100 bin dolar" umudu azalıyor mu?

Bitcoin, 2025'in sonlarında gördüğü $120.000 üzerindeki tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık %45 ile %50 arasında değer kaybederek $61.000 - $65.000 bandına kadar geriledi. Haziran ayının ilk haftasında, FTX çöküşünden bu yana en sert haftalık düşüşlerinden birini (%16-17 civarı) yaşayarak yatırımcıları tedirgin etti.

CNBC, Bloomberg gibi kaynaklarda yer alan haberlere göre; bu sert düşüşün arkasında birkaç ana neden sıralıyor:

-Citi ve SoSosValue verilerine göre, spot Bitcoin ETF'leri Mayıs ayından bu yana en uzun çıkış serisini yaşadı. ETF'lerdeki net varlık büyüklüğü 107 milyar dolardan 80-85 milyar dolar seviyelerine geriledi. Analistler, ETF akışlarının Bitcoin'in haftalık fiyat hareketlerinin neredeyse %45'ini açıkladığını, dolayısıyla kurumsal çıkışların fiyatı doğrudan baskıladığını vurguluyor.

-Küresel çapta jeopolitik gerilimler (özellikle Orta Doğu'daki hareketlilik) artarken ve enflasyon endişeleri geri dönerken, geleneksel altın güvenli liman olarak yükselişini sürdürdü. Ancak Bitcoin bu süreçte savunma odaklı sermayeyi çekemedi; yani "dijital altın" tezi bu krizde tam olarak çalışmadı. Aynı zamanda ABD borsaları (S&P 500 vb.) rekor kırarken Bitcoin'in geride kalması, teknoloji hisseleriyle olan korelasyonunun da zayıfladığını gösterdi.

-QCP ve Bloomberg analizlerine göre, spekülatif sermaye artık yön değiştiriyor. Yatırımcılar parayı kriptodan çekip, yapay zeka (AI) trendine veya önümüzdeki dönemin dev halka arzlarına (SpaceX, OpenAI, Anthropic gibi) kaydırıyor. Özellikle Bybit gibi borsaların SpaceX için token tabanlı halka arz öncesi (Pre-IPO) işlemler başlatması, perakende sermayenin ilgisini o tarafa kaydırdı.

-Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden olan şirketin çok ufak bir miktarda (32 BTC) satış yaptığını açıklaması, sembolik olarak "asla satmazlar" algısını kırarak piyasada kısa süreli bir panik yarattı.