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Yeni zirve: Bitcoin fiyatı neden yükseldi?

Bitcoin, geçen hafta ulaştığı 118 bin dolarlık zirvesinde fazla kalmadı. Yeni zirvesini 123 bin dolar olarak belirledi.

14 Temmuz 2025 | 09:09
Son Güncellenme: 14 Temmuz 2025 | 10:44
Yeni zirve: Bitcoin fiyatı neden yükseldi?

Bitcoin, 123 bin doları aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. 

Asya işlemlerinde kaydedilen bu rekor, kripto para piyasasında dikkat çekerken, CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 3,73'lük artışla 122 bin 192 dolardan işlem gördü. ilerleyen saatlerde ise Bitcoin, 123 bin dolar barajını da aştı.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, 123 bin doların üzerine çıktı

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 29 değer kazanan Bitcoin’deki yükselişte, ABD’de bu hafta başlayacak yasa görüşmeleri etkili oldu. 

Temsilciler Meclisi, dijital varlık sektörüne ilişkin uzun süredir beklenen yasal düzenlemeleri tartışmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Genius Act, Clarity Act ve Anti-CBDC Surveillance State Act adlı üç yasa tasarısı oylanacak.

Bu düzenlemeler arasında en dikkat çekeni olan Genius Act, stablecoin'lere yönelik federal düzeyde bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. 

Öte yandan diğer kripto para birimleri de yükseldi.

Ethereum 3 bin 50 dolar seviyesini aştı ve beş ayın zirvesine çıktı. 

Bitcoin’deki hızlı yükseliş, diğer kripto varlıkları da yukarı taşıdı. Ethereum 3.050 dolar seviyesini aşarak son beş ayın zirvesini gördü. XRP ve Solana ise yüzde 3 civarında değer kazandı. 

CoinMarketCap verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değeri 3,78 trilyon dolara ulaştı.

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