2023 hedefi 500 mağazaya ulaşmak
Türk erkek giyim markası Tudors, uluslararası perakende sektöründe yatırımlarına devam ediyor.
Yurtdışı yatırımlarına hız veren şirketin mağaza sayısı 2019 itibariyle 181’i yurtiçinde ve 47’si yurtdışında olmak üzere toplam 228’e ulaştı.
Gördükleri yoğun ilgi ile yurtiçi ve yurtdışında mağaza sayılarını artırdıklarını belirten Tudors Gömlek CEO’su Yaşar Ayaydın, gömlek pazarında en hızlı büyüyen marka olduklarını belirtiyor.
Ayaydın, şu bilgileri veriyor: “2020 yılının sonunda mağaza sayımızı 275’e çıkarmayı planlıyoruz.
2023 yılı hedefimiz ise 250’si yurtdışında olmak üzere 500 mağazaya ulaşmak.
Orta vadeli dönemde mağaza açmayı planladığımız ülkeler arasında, İtalya, İngiltere, Almanya, Kanada, Rusya, Ukrayna, Fas, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan bulunuyor.”
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