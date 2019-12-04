3 trilyonluk yeni pazar oluşuyor
TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM işbirliğiyle düzenlenen ‘Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi’ etkinliği, sektörün önde gelen yöneticilerini bir araya getirdi.
Türk Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) yanı sıra Ford, Tofaş, Otokar, Renault gibi otomotiv sektöründe adından söz ettiren 50’yi aşkın firma kümelenmeyi masaya yatırdı.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, bağlantılı otonom araçların 3 trilyon dolarlık yeni bir pazar oluşturacağını dile getiriyor.
Burhanoğlu, paylaşım ekonomisinin hızla artacağını ve 2035 yılından itibaren yollarda yüzde 25 oranında otonom araçları göreceğimizi ifade ediyor.
2040’larda ise ABD’de bu oranın yüzde 60 seviyelerine ulaşacağını belirtiyor.
Burhanoğlu, “Otonom araç üretiminde malzeme teknolojileri de değişiyor. Artık ağır metaller ya da kompozit plastiklerin dışında çok hafif parçalar kullanabilecek” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?